Invitation aux médias - Annonce d'une initiative visant à réduire la facture d'électricité

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant une initiative visant à réduire la facture d'électricité.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard.

Date : Le mercredi 20 mai 2026

Heure de la conférence de presse : 11 h

Lieu : Montréal

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le mercredi 20 mai, à 9 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.