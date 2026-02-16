/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE LONGUEUIL/

LONGUEUIL, QC , le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Longueuil, RÉSIDES-H et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

M me Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;

M me Catherine Fournier, mairesse de Longueuil;

M me Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

Isabelle Deslandes, présidente du conseil d'administration de RÉSIDES-H; et M. Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 16 février 2026, 12 h.

L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.

DATE : 16 février 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]