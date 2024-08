Invitation aux médias - Annonce d'un nouvel investissement pour l'intégration des personnes immigrantes en Gaspésie

BONAVENTURE, QC, le 28 août 2024 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, madame Christine Fréchette, et la députée de Bonaventure, madame Catherine Blouin, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au sujet d'un investissement octroyé à deux organismes de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

DATE : Jeudi 29 août 2024



HEURE : 11 h



LIEU : Bonaventure (Québec)

*Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent s'inscrire à [email protected]. Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par courriel.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 581 989-6037; Renseignements : Relations avec les medias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630