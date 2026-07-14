L'artiste et entrepreneure culturelle gaspésienne Suzanne Guité désignée comme personnage historique

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, reconnaît formellement l'apport de l'artiste multidisciplinaire et entrepreneure Suzanne Guité (1926-1981) à la vie culturelle québécoise. Il la désigne comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel afin de garder sa mémoire vivante et de favoriser une meilleure connaissance de notre histoire collective.

Née à New Richmond, en Gaspésie, Suzanne Guité s'impose comme sculptrice à une époque où cette discipline demeure largement réservée aux hommes. Vers 1945, elle quitte le Québec pour recevoir une formation auprès de maîtres renommés, comme László Moholy-Nagy, Alexander Archipenko et Constantin Brancusi. Ses nombreux voyages en Amérique latine, particulièrement au Mexique, mais aussi en Italie et en Grèce, nourrissent sa réflexion constante sur les formes, les matériaux et les savoir-faire. Ces expériences enrichissent sa démarche artistique et donnent naissance à des créations originales. Ces œuvres, interrogeant entre autres le rapport de l'humain au spirituel et à la terre, sont présentées à de nombreuses reprises au Québec et à l'étranger. Bien que marquée par des influences internationales, l'œuvre de Suzanne Guité reste profondément enracinée dans la matière gaspésienne et dans un rapport sensible au territoire.

En 1956, elle fonde le Centre d'art de Percé avec son mari, le peintre Alberto Tommi. Ce lieu, considéré comme l'un des premiers centres d'art au Québec, avait pour mission de professionnaliser les artisanes et les artisans. Il devient rapidement un incontournable pour les talents locaux, favorisant la création, l'apprentissage et la diffusion des arts. Il se distingue par son rayonnement et sa pérennité.

Citations

« Artiste et entrepreneure culturelle, Suzanne Guité a marqué le milieu par son engagement, son audace et sa créativité. Son parcours a contribué à faire avancer la place des femmes dans le milieu des arts au Québec et demeure une source d'inspiration. Je suis heureux de la reconnaître aujourd'hui, en la désignant comme personnage historique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Cette désignation représente une reconnaissance importante pour Suzanne Guité et pour l'héritage culturel qu'elle nous a légué. Je suis fier d'avoir accompagné cette démarche dans l'objectif de voir l'apport de cette artiste officiellement reconnu. C'est également un moment significatif pour les femmes de la Gaspésie et du Québec. Qu'une femme de chez nous soit désormais reconnue comme personnage historique est une grande source de fierté. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Suzanne Guité a conçu différentes œuvres d'art public au Québec. Parmi celles-ci, notons une murale de grès ( La Justice est l'Espoir de l'Homme ) au palais de justice de New Carlisle. Elle a aussi réalisé une sculpture monumentale pour l'Exposition universelle de Montréal de 1967 ( Maternité aux jumeaux ).

) au palais de justice de New Carlisle. Elle a aussi réalisé une sculpture monumentale pour l'Exposition universelle de Montréal de 1967 ( ). Au cours de sa carrière, Suzanne Guité a pris part à de nombreuses expositions collectives. Son œuvre est ainsi vue dans plusieurs musées du Québec et du Canada, ainsi qu'aux États-Unis, en France et en Colombie.

Suzanne Guité devient le 118e personnage historique désigné en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]