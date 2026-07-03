Invitation aux médias - Annonce concernant les jeunes en situation de vulnérabilité

MONTRÉAL, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, fera une annonce concernant les jeunes en situation de vulnérabilité.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h, le 7 juillet 2026.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mardi 7 juillet 2026 Heure : 10 h Lieu : Montréal L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source: Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]