INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant le projet Avant de partir

MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région l'Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant le projet Avant de partir.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), madame Marie Grégoire, des comédiens madame Danielle Ouimet et monsieur Gildor Roy et de la productrice madame France Beaudoin.

Date : 16 janvier 2024



Heure : 10 h



Lieu : Montréal *

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h le 16 janvier 2024, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072