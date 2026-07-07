La Maison des sciences s'installera officiellement à l'Espace Quatre Cents

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, le maire de Québec, M. Bruno Marchand et la directrice générale du Musée de la civilisation, Mme Julie Lemieux, ont confirmé que la future Maison des sciences, un projet signé Musée de la civilisation, s'installera à l'Espace Quatre Cents. Cette nouvelle, qui annonce le démarrage du projet, est une avancée majeure dans l'implantation de ce lieu extraordinaire consacré à la culture scientifique dans la Capitale-Nationale, attendu depuis longtemps par la communauté et les milieux pédagogiques, scientifiques et économiques.

L'Espace Quatre Cents est un lieu stratégique, dont les caractéristiques le destinent parfaitement au déploiement du projet. En effet, ce symbole de l'histoire de la ville répondant déjà à certaines normes muséales est situé au cœur d'un secteur touristique qui relie le quartier Saint-Roch au Vieux-Port. Une Maison des sciences à cet endroit complétera le riche pôle culturel qu'offre le secteur, notamment avec le Musée de la civilisation, le futur Musée national de l'histoire du Québec et le théâtre jeunesse La Caserne, en plus d'assurer une vocation pérenne à ce bâtiment d'exception, au bénéfice de la collectivité.

Le gouvernement du Québec confirme aujourd'hui un soutien financier de 5 M$ qui permettra notamment de sécuriser les précieuses archives scientifiques du Séminaire (Mémoire du Monde de l'Unesco), qui ont besoin d'être relocalisées afin d'en assurer une conservation optimale. La Ville de Québec octroie quant à elle un soutien de 6 M$ pour les travaux de réfection et d'aménagement du bâtiment, un montant qui aurait pu être plus élevé si l'Espace Quatre Cents ne répondait pas déjà à plusieurs conditions muséales. La Ville demeurera propriétaire du bâtiment, tandis que le Musée de la civilisation assurera la gestion des activités commerciales et culturelles.

Par ailleurs, grâce à la générosité de nombreux donateurs, la Fondation du Musée de la civilisation soutiendra le démarrage et la création de contenus accessibles visant les jeunes et les familles de différents horizons et réalités socioéconomiques, qui sauront stimuler l'intérêt et encourager la relève scientifique.

Le Musée de la civilisation est en action depuis plusieurs années afin de doter Québec d'un complexe muséal voué à la culture scientifique qui permettrait notamment de mettre en valeur la riche collection d'objets scientifiques du Séminaire. Considérée comme une des plus importantes en Amérique du Nord, cette collection témoigne de l'évolution de deux siècles d'enseignement des sciences. Les communautés d'affaires, philanthropiques, ont donné un appui indéniable à ce projet dans le cadre d'une grande campagne de financement corporative ayant récolté 5,5 M$ en moins de 12 mois.

La Maison des sciences proposera des expositions, des laboratoires d'exploration, des conférences et de nombreuses activités, dans une approche originale qui intègre l'art, les sciences humaines et la philosophie pour enrichir la compréhension scientifique, en plus d'être accessible et inclusif.

Citations

« L'annonce du grand projet que constitue la Maison des sciences de Québec vient boucler la boucle et compléter l'offre du pôle culturel stratégique au cœur de la Capitale, notamment avec le NAT qui a récemment dévoilé ses couleurs et ses thématiques. L'ajout d'un espace consacré entièrement à la découverte et à la démocratisation des sciences est une merveilleuse nouvelle pour la collectivité. En offrant un lieu de découverte, d'expérimentation et d'apprentissage, la Maison des sciences contribuera aussi à éveiller la curiosité des jeunes et à susciter des vocations scientifiques chez les générations de demain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« L'arrivée de la Maison des sciences à Québec, déjà reconnue pour son patrimoine exceptionnel, viendra affirmer avec force l'ambition de la Ville d'être aussi tournée vers l'innovation, le savoir et l'avenir. La Maison des sciences deviendra assurément un symbole fort de la vitalité de notre Capitale Nationale. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La science est plus que jamais essentielle pour répondre aux défis que nos sociétés rencontrent. Avec la récente désignation de Région de biosphère de l'UNESCO, on a démontré au monde que Québec s'est doté d'un modèle de développement durable unique. Mais en arriver là aurait été impossible si la population ne passait pas à l'action avec nous. Cette mobilisation collective, c'est l'éducation scientifique qui la nourrit. On a besoin de lieux d'apprentissage qui nous rappellent les savoirs cultivés ici, qui nous font découvrir les domaines d'avenir dans lesquels on s'illustre, et qui nous inspirent dès le plus jeune âge. Il était grand temps de doter notre ville d'un lieu entièrement consacré à cette mission. Ce sera celle de la Maison des sciences, que nous sommes très fiers d'accueillir à Espace Quatre Cents, au cœur du pôle culturel et muséal du Vieux-Québec. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« J'ai rêvé d'une Maison des sciences lors mon premier passage au Musée de la civilisation en 2018. Quel bonheur de lui trouver maintenant un toit, le meilleur, et de pouvoir participer à la naissance de ce lieu extraordinaire, voire essentiel! Il portera la marque unique de ce qui fait la renommée du Musée de la civilisation depuis près de 40 ans. Ce soutien annoncé aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement d'enthousiasme indéniable envers ce projet et permet, enfin, de le démarrer officiellement. »

Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Sources : Anne-Sophie Desmeules, Responsable relations publiques et communication, Musée de la civilisation, 418 643-2158, poste 208, [email protected]; Cedrik Verreault, Attaché de presse, Cabinet du maire de QuébecVille de Québec 2, rue des Jardins, bureau 116-C1, Québec (Québec) G1R 4S9, 581 745-1499, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]