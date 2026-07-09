Festivals et événements de la saison estivale et automnale 2026 : plus de 20 M$ pour 121 événements culturels qui feront vibrer les régions du Québec

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer qu'une somme de plus de 21,8 M$ est accordée à 121 événements culturels, qui se dérouleront à travers tout le Québec d'ici le 31 octobre prochain.

Les festivals et événements culturels offrent une vitrine exceptionnelle aux artistes d'ici et favorisent leur rayonnement au Québec et à l'international. Ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs partout sur le territoire du Québec et ils rassemblent également les communautés, contribuant ainsi à dynamiser les régions et à maintenir une vie culturelle aussi riche que diversifiée.

Citations

« Chaque année, partout au Québec, des gens se mobilisent pour créer des occasions de se rassembler et de célébrer la richesse de notre culture. Tous ces festivals littéraires, musicaux, humoristiques, traditionnels, de cinéma, de cirque, de conte, de danse, de théâtre, d'arts visuels, d'art numérique et bien plus ont tous comme point commun de faire briller le talent de nos artistes, nos artisans, ainsi que leurs œuvres. Je suis particulièrement emballé d'annoncer aujourd'hui le soutien qui leur est accordé. Je remercie toutes les équipes qui, dans les prochains mois, seront à pied d'œuvre, dans toutes les régions du Québec, pour mettre de l'avant notre culture et offrir aux gens d'ici et aux nombreux touristes des moments de découvertes, de plaisir et d'émerveillement. Je souhaite de bons festivals à tous les Québécois! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis de cette importante annonce pour les festivals culturels. En soutenant ces événements, le gouvernement du Québec contribue à nourrir la vie culturelle des régions, en plus de renforcer leur attractivité touristique et leur économie. J'espère que les gens seront nombreux à profiter de l'un ou l'autre des festivals qui se déroulent partout au Québec et à découvrir tous les attraits qui les attendent dans nos régions. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) accorde une somme totale de 11 850 110 $, découlant de divers programmes de financement.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) verse une somme globale de 7 368 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie un montant de 867 480 $ en vertu de divers programmes de financement.

Il est à noter que ces montants pourraient faire l'objet de modifications entre la date de diffusion de ce communiqué et l'amorce des festivals et événements concernés.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]