INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant le Parc du Mont-Sainte-Anne
Nouvelles fournies parSociété des établissements de plein air du Québec
15 mai, 2026, 07:00 ET
15 mai, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 15 mai 2026 /CNW/ - La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Kariane Bourassa, le ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy convient les représentants des médias à une annonce importante concernant l'avenir du Parc du Mont-Sainte-Anne.
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Date :
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mardi 19 mai 2026
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Heure :
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10 h
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Endroit :
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Chalet principal du Parc du Mont-Sainte-Anne
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300, rang St-Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) G0A 3R0
Merci de confirmer votre présence à Mme Mélanie Pageau: [email protected]
SOURCE Société des établissements de plein air du Québec
Source et information : Mélanie Pageau, Conseillère en communication, Sépaq, Téléphone : (418) 446-7429, [email protected]; Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Téléphone : (514) 264-1202, [email protected]
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