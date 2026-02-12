Invitation aux médias - Annonce concernant la souveraineté numérique du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique
12 févr, 2026, 08:00 ET
QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant la souveraineté numérique.
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, vous devez confirmer votre présence au préalable, en écrivant à [email protected].
|
DATE :
|
Le 13 février 2026
|
HEURE :
|
11 h
|
LIEU :
|
Gatineau
|
L'adresse exacte vous sera communiquée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique
Pour renseignements : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Juliette Ayachi, Attachée de presse, 367 977-9913
