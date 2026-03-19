Invitation aux médias - Annonce concernant la couverture cellulaire en Estrie
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique
19 mars, 2026, 11:57 ET
QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant la couverture cellulaire en Estrie.
Pour l'occasion, le ministre Bélanger sera accompagné du député de Mégantic, François Jacques.
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].
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DATE :
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Le 20 mars 2026, à 11 h
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HEURE :
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Arrivée des médias à partir de 10 h 45
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Conférence de presse à 11 h
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LIEU :
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Saint-Romain
SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique
Pour renseignements : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Juliette Ayachi, Attachée de presse, 367 977-9913
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