Invitation aux médias - Annonce concernant la couverture cellulaire au Centre-du-Québec
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique
20 mars, 2026, 16:07 ET
QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant la couverture cellulaire au Centre-du-Québec.
Pour l'occasion, le ministre Bélanger sera accompagné du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, du député de Johnson, André Lamontagne, du député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger et du maire de Drummondville, Jean-François Houle.
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].
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DATE :
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Le 23 mars 2026, à 10 h
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HEURE :
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Arrivée des médias à partir de 9 h 45
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Conférence de presse à 10 h
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LIEU :
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Drummondville
SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique
Juliette Ayachi, Attachée de presse, 367 977-9913
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