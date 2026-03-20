Invitation aux médias - Annonce concernant la couverture cellulaire au Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant la couverture cellulaire au Centre-du-Québec.

Pour l'occasion, le ministre Bélanger sera accompagné du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, du député de Johnson, André Lamontagne, du député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger et du maire de Drummondville, Jean-François Houle.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].

DATE : Le 23 mars 2026, à 10 h



HEURE : Arrivée des médias à partir de 9 h 45

Conférence de presse à 10 h



LIEU : Drummondville

SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Juliette Ayachi, Attachée de presse, 367 977-9913