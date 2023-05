VIVEZ UNE AVENTURE GLAMOUR AU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC!

QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Découvrez la créativité foisonnante de Lee Alexander McQueen (1969-2010), figure marquante de la mode britannique, à travers des rencontres inédites avec l'art.

Surnommé « l'enfant terrible » de la mode, McQueen a signé des collections marquées par l'audace, le savoir-faire et l'innovation.

A. McQueen, Ensemble pour femme de la collection l’Atlantide de Platon, printemps-été 2010, LACMA, don de la collection Regina J. Drucker. Photo : © Museum Associates/LACMA // A. McQueen, Ensemble pour femme (détail) de la collection l’Atlantide de Platon, printemps-été 2010, LACMA, don de la collection Regina J. Drucker. Photo : © Museum Associates/LACMA // Manuel Cipriano Gomes Mafra, Urne, vers 1865-1887, LACMA, Don de Barbara Barbara et Marty Frenkel. Photo : © Museum Associates/LACMA (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

Pour illustrer les cycles créatifs du génie, plus de 225 objets ont été rassemblés, dont 69 ensembles de la collection du Los Angeles County Museum of Art (LACMA) - issus d'une donation de Regina J. Drucker - jumelés à des œuvres d'art du LACMA et du MNBAQ. Les dialogues fascinants, ainsi créés, constituent un rendez-vous incontournable, tant pour les fashionistas que pour les passionnés d'art.

RENDEZ-VOUS

LE MERCREDI, 14 JUIN 2023, 10 H

Musée national des beaux-arts du Québec

Pavillon Pierre Lassonde

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

POSSIBILITÉ D'ENTREVUES À LA FIN DE LA VISITE DE PRESSE AVEC

Jean-Luc MURRAY, directeur général, MNBAQ

Annie GAUTHIER, directrice des expositions et des partenariats internationaux, MNBAQ

Maude LÉVESQUE, commissaire d'expositions, MNBAQ

Clarissa ESGUERRA, conservatrice, costume et textiles, LACMA

Michaela HANSEN, conservatrice adjointe, costume et textiles, LACMA

Stéphane LE DUC, journaliste de mode, porte-parole du collège LaSalle et ambassadeur de l'exposition

L'exposition Alexander McQueen : l'art rencontre la mode est organisée par le Los Angeles County Museum of Art (LACMA), en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec. Cette exposition bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel. Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec. Le Musée national des beaux-arts du Québec tient à remercier les partenaires, les donatrices et les donateurs de sa Fondation pour leur soutien financier à la réalisation de cette exposition.

Renseignements: RSVP: Linda Tremblay, responsable des relations de presse, [email protected], 418 262-4681