INVITATION AUX MÉDIAS - 10e colloque sur la formation minière 2025 - « La formation : moteur de l'expertise minière québécoise »

Nouvelles fournies par

Institut national des mines

30 sept, 2025, 13:29 ET

ROUYN-NORANDA, QC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - L'Institut national des mines tiendra à Rouyn-Noranda, le 2 octobre prochain, son rendez-vous incontournable sur la formation minière québécoise réunissant plus de 200 actrices et les acteurs de l'industrie minière, du monde de l'éducation et des instances gouvernementales.

Sous le thème « La formation : moteur de l'expertise minière québécoise », ce 10e colloque sur la formation minière vous présentera quatre conférences, un panel d'intervenants et un atelier de réflexion sur les enjeux de formation du secteur minier québécois.

Le 2 octobre prochain, l’Institut national des mines vous invite à son 10e colloque sur la formation minière québécoise réunissant plus de 200 actrices et acteurs de l’industrie minière, du monde de l’éducation et des instances gouvernementales.
10e colloque sur la formation minière (Groupe CNW/Institut national des mines)
Vous pouvez découvrir la programmation : www.inmq.gouv.qc.ca/colloque2025.

L'événement aura lieu :

Date : Jeudi 2 octobre 2025
Heure : 8 h à 16 h 30
Lieu : Centre des congrès Le Noranda Hôtel et Spa
          41, 6e Rue
          Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1Y8

Si vous désirez réaliser une entrevue, vous pouvez nous joindre par courriel ou téléphone.

SOURCE Institut national des mines

Source : Karine Lacroix, Coordonnatrice, Communications et partenariats stratégiques, Institut national des mines, 819-860-7410, [email protected] | [email protected]

