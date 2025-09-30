INVITATION AUX MÉDIAS - 10e colloque sur la formation minière 2025 - « La formation : moteur de l'expertise minière québécoise »

ROUYN-NORANDA, QC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - L'Institut national des mines tiendra à Rouyn-Noranda, le 2 octobre prochain, son rendez-vous incontournable sur la formation minière québécoise réunissant plus de 200 actrices et les acteurs de l'industrie minière, du monde de l'éducation et des instances gouvernementales.

Sous le thème « La formation : moteur de l'expertise minière québécoise », ce 10e colloque sur la formation minière vous présentera quatre conférences, un panel d'intervenants et un atelier de réflexion sur les enjeux de formation du secteur minier québécois.