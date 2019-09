Invitation au public à participer au nettoyage d'une plage canadienne organisé par 4ocean et commandité par Air Canada et #BonVoyagePlastique

À ce jour, 4ocean a retiré plus de 1,8 million de kilogrammes de déchets des océans et des côtes. S'appuyant sur ses nombreuses années d'expérience, 4ocean participera aussi, avec l'équipe d'Air Canada, à l'élaboration de ressources éducatives sur la conservation des océans. Ces nettoyages s'inscrivent dans la stratégie de réduction des plastiques à usage unique d'Air Canada et aident la société aérienne à atteindre son objectif de laisser moins et d'en faire plus pour l'environnement.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @Air Canada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

À propos de 4ocean

4ocean est une entreprise mondiale qui retire les déchets de l'océan et des côtes et qui aide à la création d'économies durables partout dans le monde en incitant les gens à travailler ensemble pour un océan plus propre. Ses activités de nettoyage à l'échelle mondiale sont entièrement financées par la vente de ses bracelets et de ses produits de développement durable. Chaque article acheté finance le retrait d'un demi-kilo de déchets de l'océan. En créant des emplois, en utilisant des technologies dernier cri et en sensibilisant les gens aux répercussions du plastique et des déchets dans l'océan, l'entreprise crée la première économie pour le plastique océanique et contribue à un avenir plus propre et plus durable pour l'océan. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter 4ocean.com, suivez @4ocean sur Instagram et joignez-vous à 4ocean dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Renseignements: Air Canada : media@aircanada.ca ; 4ocean : Rachael Lobeck, rachael.lobeck@4ocean.com, 561 270-0650, poste 029, Internet : aircanada.com

