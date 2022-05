INVITATION À UN PANEL CONFÉRENCE : HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ ARCHITECTURALE, EN SANTÉ ET EN EMPLOI. OÙ EN SOMMES-NOUS?

MONTRÉAL, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) a le plaisir de vous inviter à un panel de discussions portant sur les enjeux liés à l'accessibilité qui touchent les personnes en situation de handicap. Il sera donc question d'accessibilité en santé et services sociaux, d'accessibilité architecturale et d'accessibilité en emploi.

Afin de connaître quelles sont les avancées et quels sont les défis dans ces domaines, des invités de marque y prendront part : Madame Pascale Chanoux, coordonnatrice, Comité consultatif personnes handicapées; Monsieur Patrick Fougeyrollas, Ph. D., Professeur associé, chercheur Faculté des sciences sociales, Département d'anthropologie, université Laval et Directeur scientifique au Réseau international sur le Processus de production du handicap; Monsieur Daniel Jean, Directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec; Monsieur Ernesto Morales, Ph. D., Professeur agrégé, chercheur Faculté de Médecine, Département de réadaptation, université Laval, Membre du Comité consultatif permanent sur l'accessibilité et la sécurité des bâtiments aux personnes handicapées du Québec - gouvernement du Québec; Monsieur Philippe-André Tessier, Président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Cet événement gratuit aura lieu mardi 24 mai 2022, de 12h00 à 14h00 sur Zoom. Il se tiendra dans le cadre du 75e anniversaire de MÉMO-Qc et des journées québécoises des lésions médullaires (JQLM).

L'inscription est obligatoire et se fait auprès de Soumya Azrara, [email protected], 1-877-341-7272, poste 212.

À propos de Moelle épinière et motricité Québec : MÉMO-QC est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

