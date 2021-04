MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) convie les représentants des médias à sa réunion annuelle. À cette occasion, le bilan des activités 2020 de l'APM sera présenté. Un service de traduction simultanée sera disponible (français/anglais) lors de la webconférence sur la plateforme Zoom Webinaire.

L'inscription est obligatoire pour recevoir le lien vous permettant d'assister à la réunion annuelle par webconférence.

Quand ? Lundi 3 mai à 10h (EDT) Quoi ? La réunion annuelle de l'Administration portuaire de Montréal Qui ? Martin Imbleau, président-directeur général, APM

Marie-Claude Boisvert, présidente du conseil d'administration, APM



Comment ? Inscription préalable requise par courriel : [email protected]

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire. L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

