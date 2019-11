Invitation à la presse - Projet de loi 40 : Une réelle collaboration si l'exigence des parents est adoptée

QUÉBEC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme d'une consultation exhaustive de plusieurs mois des 62 comités de parents qu'elle représente, la Fédération des comités de parents du Québec présente son exigence non négociable pour l'adoption du projet de loi 40 dans l'intérêt du milieu scolaire et des élèves de l'école publique.

Quand: Mardi 5 novembre 2019

10h Lieu : Tribune de la presse

Salon Jacques-L 'Archevêque

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires

Québec, Québec

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

