INVITATION À LA PRESSE - Le Musée de la civilisation vous invite à l'inauguration d'Honneur au peuple du Québec

Mercredi 19 novembre 2025 à 17 h

Musée de la civilisation

(85, rue Dalhousie)

QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Cette vitrine-exposition, conçue et réalisée par le Musée de la civilisation en partenariat avec l'Ordre national du Québec, souligne les quarante ans de cette institution apolitique, symbole de fierté collective.

Présentant l'histoire et les symboles de l'Ordre ainsi que des objets inédits ayant marqué le parcours de femmes et d'hommes qui ont contribué à façonner le Québec moderne, cette vitrine invite à revivre des moments marquants qui ont positivement influencé notre société au cours des quarante dernières années. Pour l'occasion, des personnalités publiques, récipiendaires de l'Ordre national du Québec, ayant prêté des objets témoignant de leur parcours d'exception, seront présentes.

*Événement privé ouvert aux médias.

