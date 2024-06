Invitation à la population de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Les 74 cols bleus et cols blancs de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invitent la population à les accompagner au conseil municipal du 12 juin 2024. Ce sera le moment de lancer le message aux élu(e)s que celle-ci souhaite que ces salarié(e)s obtiennent une entente de principe avant le déclenchement des journées de grève des 20, 21 et 24 juin prochains qui auront un impact certain sur les activités de la fête nationale du 24 juin, laquelle aura lieu au parc municipal. La grève des 4 et 5 juin derniers a démontré que plusieurs citoyennes et citoyens appuient les demandes raisonnables et responsables des syndicats.

« Notre manifestation sera silencieuse et respectueuse envers les élus, mais nous voulons exprimer notre exaspération. Nous sommes sans contrat de travail depuis cinq ans! C'est cinq ans sans augmentations salariales pour nos membres qui voient les villes et municipalités environnantes s'entendre avec les partenaires importants que sont leurs salariés. Il faut que ça se règle », indique Marc-Antoine Lucas, président du SCFP 1962, représentant les cols bleus.

« Certains citoyens sont venus nous appuyer lors des deux journées de grève des cols blancs et ça nous fait chaud au cœur. Nos syndiqués ont vu leur pouvoir d'achat fondre dans le contexte économique inflationniste des dernières années. Les villes avoisinantes ont signé des ententes donnant des augmentations salariales moyennes variant entre 3,5 % et 4,8 % par année alors que nos demandes se situent entre 3,07 % et 3,36 % annuellement. Les nôtres sont donc tout à fait raisonnables », ajoute Johanne Parent, présidente du SCFP 2804, représentant les cols blancs.

Pour les remercier de leur appui, des hot-dogs et un rafraîchissement leur seront offerts à partir de 17 h 30, devant l'hôtel de ville. Par la suite, vers 20 h, les syndiqué(e)s ainsi que les citoyennes et les citoyens se rendront à la séance du conseil municipal.

Ce qui reste à régler à la table de négociation :

Augmentations salariales totales entre 21,5 % et 23,5 % pour les années 2020 à 2026;

Délai de carence;

Maintien de la semaine de relâche payée pour les brigadiers et brigadières;

Maintien des horaires de travail d'une fin de semaine sur deux des commis de la bibliothèque pour la durée de la convention collective.

