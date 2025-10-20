Invitation à la conférence Web de Jimmy Jean et Emna Braham : Des clés pour naviguer à travers une conjoncture économique incertaine

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - L'économie est à un tournant décisif. Entre l'imposition de tarifs sur les secteurs ciblés, un marché de l'emploi qui montre des signes de ralentissement et des gouvernements qui s'apprêtent à prendre des décisions majeures, l'incertitude domine. Comment y voir clair ?

Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef et stratège du Mouvement Desjardins, et Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec, présenteront une mise à jour des prévisions économiques et financières le 22 octobre 2025.

Nous aborderons les questions cruciales du moment :

  • Récession ou pas? Le mot revient souvent, mais qu'est-ce qu'une récession au juste? Et comment savoir si on s'y dirige?
  • Le budget fédéral en ligne de mire : Alors que des dépenses de défense historiques se profilent, comment le gouvernement jonglera-t-il avec la maîtrise du déficit ? Quelles retombées concrètes pour les entreprises d'ici ?
  • La stratégie en immigration : Alors que le gouvernement du Québec cherche à réduire l'immigration permanente et temporaire. Quelle approche serait réaliste et souhaitable compte tenu des besoins et des contraintes?
  • La défense, une opportunité à saisir ? Des milliards sont sur la table, mais le Québec a-t-il la capacité industrielle pour en profiter ? Nous ferons le point sur les défis et les occasions.

Inscrivez-vous dès maintenant pour cette conférence Web qui se tiendra le 22 octobre de 12 h à 12 h 45 (HE). L'événement est en français et se conclura par une période de question

Voici le lien participant à la conférence web économique du 22 octobre.

Veuillez nous contacter pour une entrevue après la conférence ou pour obtenir plus d'information.

Pour les journalistes seulement: Marc-Antoine Lavoie, Relations publiques Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]; Liette D'Amours, Relations publiques Institut du Québec, 514 649-2347, [email protected]

