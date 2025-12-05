LÉVIS, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Face à la crise du logement qui touche des milliers de familles, d'étudiants et de personnes seules, Desjardins annonce qu'il rehausse son engagement et entend désormais contribuer à la création de plus de 10 000 logements abordables et à abordabilité différée au Québec d'ici trois ans. Cette ambition marque une évolution majeure de l'Initiative Logement abordable Desjardins lancée en 2022, qui visait 3 000 logements d'ici 2028.

La grande majorité des 10 000 logements seront abordables et détenus en grande partie par des promoteurs communautaires. Or, la crise du logement s'étend maintenant à un plus grand nombre de personnes et ne concerne plus uniquement celles vivant avec des revenus modestes. C'est pourquoi Desjardins compte aussi créer des logements à abordabilité différée dont la gestion sera confiée à des organismes à but non lucratif, à des coopératives d'habitation ou des Offices d'habitation municipales.

La hausse du loyer de ces logements sera limitée par convention selon les règles du Tribunal administratif du logement (TAL). Comme les loyers du marché augmentent beaucoup plus rapidement, l'écart se creusera d'année en année, ce qui fera en sorte que ces unités locatives deviendront abordables à moyen terme.

« Ce qu'on fait concrètement, c'est élargir l'offre pour créer un parc immobilier qui répondra plus rapidement aux besoins de milliers de personnes qui n'arrivent pas à se loger dans le marché actuel. Les unités à abordabilité différée permettent de créer à court terme des logements dont le loyer est inférieur au prix du marché, et qui deviendront abordables au bout de quelques années. La crise du logement est multifactorielle et doit donc comporter une diversité de solutions », affirme Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Coopérer pour construire plus

Pour soutenir la réalisation de ces 10 000 unités, Desjardins s'engage à :

rendre disponibles des capitaux patients supplémentaires;

poursuivre son partenariat avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) et le gouvernement du Canada et faire équipe avec les développeurs communautaires qualifiés par la SHQ, comme Mission Unitaînés et la Société de développement Angus;

mobiliser des investisseurs privés et gouvernementaux pour fournir des leviers de financement additionnels;

optimiser les contributions publiques pour des logements abordables.

Pour atteindre son ambition, Desjardins mise sur son modèle novateur de guichet unique qui centralise les sources de financement et assure une prise en charge rapide des projets en simplifiant les démarches grâce au soutien d'une équipe attitrée. Cette approche collaborative permet non seulement d'accélérer la livraison des projets, mais elle multiplie aussi les sources de fonds et réduit les subventions gouvernementales nécessaires grâce à des montages financiers optimisés et à l'engagement de partenaires publics et privés.

Par ailleurs, le fonds Amplifier de 50 M$, dont la création a été annoncée plus tôt cet été, démontre notre capacité à fédérer ceux qui veulent s'investir pour faire partie de la solution. Rappelons que ce fonds est géré par Desjardins Capital et commandité par six fondations philanthropiques et la Société d'habitation du Québec. Notre implication dans le Fonds d'innovation, en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèque et de logements (SCHL), en est un autre exemple.

« Notre rôle est de fédérer les acteurs publics et privés, de mobiliser les ressources et de faciliter les démarches pour créer rapidement et efficacement une variété de logements qui correspondent aux moyens financiers réels des gens. Tout le monde a le droit de vivre dignement, et nous, chez Desjardins, nous avons la capacité d'optimiser les contributions publiques et de mobiliser les bons partenaires pour y arriver », conclut Denis Dubois.

