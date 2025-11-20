MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Desjardins Société de Placement inc. (DSP) agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui les distributions de revenu et/ou de gains en capital réinvestis estimées (les « distributions réinvesties ») à être versées pour 2025 aux porteurs de parts des FNB dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 31 décembre 2025 recevront les distributions réinvesties payables à l'égard de ces FNB, le ou vers le 8 janvier 2026. Les distributions réinvesties seront réinvesties dans des parts du FNB concerné et les parts résultantes seront immédiatement fusionnées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas. Les investisseurs qui détiennent leurs parts à l'extérieur d'un régime enregistré auront des montants imposables à déclarer et le prix de base rajusté de leurs parts augmentera.

Ces montants estimatifs sont pour les distributions réinvesties seulement, et n'incluent pas le montant des distributions périodiques en espèces qui sont annoncées dans un communiqué de presse séparé.

Veuillez noter qu'il s'agit uniquement de distributions réinvesties estimées et fondées sur les données du 31 octobre 2025, sous réserve de révisions supplémentaires des montants par part avant la date de clôture des registres. DSP prévoit publier un communiqué de presse le ou vers le 31 décembre 2025 pour confirmer les montants finaux des distributions réinvesties pour tous les FNB. Les montants des distributions réinvesties sont des montants estimatifs uniquement et peuvent varier entre le 20 novembre 2025 et le 31 décembre 2025.

Voici la liste des FNB qui verseront des distributions ainsi que l'estimé du montant des distributions réinvesties par parts à être versées :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Estimés des

distributions

annuelles

réinvesties par

parts ($) FNB Desjardins à revenu fixe



FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes DCU 0.02862 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme DCS - FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés

échelonnées 1-5 ans DCC - FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales

échelonnées 1-5 ans DCG - FNB Desjardins Indice Obligations corporatives canadiennes DCBC 0.02032

FNB Desjardins d'actions privilégiées



FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes DCP 0.62602

FNB Desjardins d'actions



FNB Desjardins Actions Québec DMQC 0.11112

FNB Desjardins Indices d'actions



FNB Desjardins Indice actions canadiennes DMEC - FNB Desjardins Indice actions américaines DMEU - FNB Desjardins Indice actions internationales DMEI - FNB Desjardins Indice actions marchés émergents DMEE - FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation DMID -

FNB Desjardins multifacteurs trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission

nette DRFC 2.90812 FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro

émission nette DRFU - FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada

multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFD 0.89452 FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire

zéro émission nette DRFE -

FNB Desjardins trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette DRMC 0.33663 FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette DRMU 0.05832 FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada

trajectoire zéro émission nette DRMD 0.10642 FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission

nette DRME -

FNB Desjardins multifacteurs faible en combustibles fossiles



FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de

combustibles fossiles DRFG 2.59983

FNB Desjardins Actif



FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro

émission nette DRCU -

FNB alternatifs Desjardins



FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ CA DANC - FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ US DANC.U -3 FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux -

parts couvertes en $ CA DAMG - FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux -

parts couvertes en $ US DAMG.U -3 FNB Desjardins Macro mondial DGLM -

1 Les distributions réinvesties du FNB devraient être constituées de revenu. 2 Les distributions réinvesties du FNB devraient être constituées de gains en capital. 3 Libellé en dollars américains.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 54,5 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 septembre 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de Placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

