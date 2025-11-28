MONTRÉAL , le 28 nov. 2025 /CNW/ - À la suite de son annonce du 22 septembre 2025, Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), le gestionnaire de fonds des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, confirme que le FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines (le « DSAE ») a été dissous et radié de la cote de la Bourse de Toronto avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 28 novembre 2025 (la « date de dissolution »). Les distributions finales, le cas échéant, et le produit de dissolution net final par part du DSAE sont indiqués ci-après :





Produit de dissolution FNB Desjardins

Symbole

Distribution de revenu par part Distribution de gains en capital par part Produit de dissolution net final par part FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines DSAE 0,00$ 0,00$ 29,0614$

Les porteurs de parts recevront le produit tiré de la liquidation des actifs, moins la totalité des passifs et des frais engagés dans le cadre de la dissolution du DSAE. Les distributions finales, le cas échéant, et le produit de dissolution seront versés vers le 5 décembre 2025 au prorata aux porteurs de parts inscrits à la date de dissolution, sans que ces porteurs de parts n'aient à prendre d'autres mesures.

Les distributions de revenu et de gains en capital par part, qui prendront effet immédiatement avant la dissolution, sont indiquées dans le tableau ci-dessus. Le produit de dissolution net versé à chaque porteur de parts correspond à la somme de la valeur liquidative par part (sans les distributions) et des distributions de revenu et de gains en capital par part indiquées dans le tableau ci-dessus, et représente le reliquat de l'actif net du DSAE.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 54,5 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 septembre 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de Placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

