La Sun Life exhorte les compagnies canadiennes à faire de la santé mentale une priorité de haute direction

TORONTO, le 5 oct. 2020 /CNW/ - En vue de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, la Sun Life exhorte les compagnies canadiennes à se joindre à elle et à créer des milieux de travail qui favorisent la santé mentale en investissant davantage dans le soutien aux employés et en invitant les cadres supérieurs à la prioriser.

Tandis que les gens d'ici continuent de composer avec la pandémie de COVID-19 et ses défis, un récent sondage de la Sun Life révèle que près de 60 % des Canadiens ont noté une détérioration de leur santé mentale. Dans l'optique d'un rétablissement global au pays, la Sun Life et le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pressent les compagnies à agir maintenant.

« Le Canada était déjà aux prises avec une crise de la santé mentale avant la COVID-19. La pandémie l'a amplifiée et fait maintenant planer des impacts potentiels sur la santé mentale pour les années à venir, explique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada et de Lumino Santé. Pour que le redémarrage de l'économie au pays soit un succès, nous - comme dirigeants - devons donner les moyens à nos Employés de gérer leur mieux-être et créer des environnements de travail plus sains. Nous ne pouvons pas attendre la fin de la pandémie pour investir dans le soutien à la santé mentale. Nous savons que les professionnels des ressources humaines se penchent déjà sur cet aspect. Mais pour agir concrètement et durablement, les membres de la haute direction doivent en faire une priorité. »

Prioriser la santé mentale auprès des cadres supérieurs - webinaire et sommet annuel des dirigeants d'entreprise de la Sun Life

Pour en savoir plus sur la façon de créer des milieux de travail qui favorisent la santé mentale, la Sun Life tiendra un webinaire le 30 novembre 2020 destiné aux cadres supérieurs. Il comprendra une table ronde à laquelle participeront Deborah Gillis, présidente et chef de la direction de la Fondation CAMH, Donna Ferguson, psychologue au CAMH, et Angie Elliot, défenseure de la santé mentale, directrice de funérailles autorisée et ancienne patiente du CAMH. Le webinaire sera animé par Jacques Goulet et précédé d'un mot de bienvenue de Deborah Gillis.

« La pandémie de COVID-19 a transformé la façon de travailler et les affaires n'ont plus rien d'ordinaire. Mais une chose est claire : la santé mentale des employés est un des plus graves problèmes auxquels le monde du travail est confronté, note Deborah Gillis. Alors que nous apprivoisons le travail du futur, les dirigeants d'entreprise ont l'occasion - et la responsabilité - de prioriser la santé mentale au travail et d'aider chaque employé à atteindre son plein potentiel. Il faut une direction solide, un travail d'équipe et de l'engagement pour initier ce genre de changement. Nous espérons que des organisations se joindront au CAMH et à la Sun Life pour créer partout au pays des milieux de travail qui favorisent la santé mentale et qui sont sécuritaires sur le plan psychologique. »

Pour que, au Canada, la santé mentale soit une priorité aux yeux de tous les cadres supérieurs, la Sun Life a aussi le plaisir de s'associer à CAMH dans l'organisation d'un sommet annuel des dirigeants sur la santé mentale. La tenue du premier sommet est prévue pour 2021.

D'ici là, nous encourageons les entreprises à télécharger le Manuel de santé mentale pour les chefs d'entreprise du CAMH (en anglais seulement). Il contient des recommandations basées sur la recherche qui portent sur la création de milieux de travail favorisant la santé mentale.

Le mieux-être mental de l'Employé : au cœur de la stratégie de la Sun Life

« Soutenir la santé mentale de nos Employés était déjà important pour la Sun Life. La pandémie n'a fait que renforcer cet engagement, lance Jacques Goulet. S'assurer que chaque Employé soit en mesure de donner le meilleur de lui-même au travail : c'est crucial pour nos stratégies d'affaires et de durabilité. »

La stratégie en santé mentale de la Sun Life comprend des avantages de premier plan pour les Employés, l'accent mis sur les données et des formations obligatoires pour les dirigeants. À intervalles réguliers, la Sun Life mène des sondages auprès de ses Employés pour vérifier leur moral et les informer de la stratégie en cours, qui est adaptée selon leurs besoins en constante évolution. Dans le plus récent sondage, plus de 90 % des Employés de la Sun Life se disaient sûrs que la haute direction veillait à prioriser leur santé mentale et leur mieux-être.

Pour appuyer encore plus le mieux-être des Employés durant la pandémie, la Sun Life a entrepris une série d'actions novatrices. Elle a par exemple doublé le nombre de jours de contrainte personnelle, en les faisant passer de cinq à dix. Elle a aussi offert trois jours de congé de mieux-être, permis des horaires de travail flexibles, des pauses-repas obligatoires et des vendredis après-midi libres de toute réunion. De plus, elle a mis à profit son équipe de psychologues maison pour offrir périodiquement aux Employés des webinaires sur la santé mentale.

Dans le cadre de ses efforts pour aider les Clients et les Canadiens à atteindre un mode de vie sain, la Sun Life a créé Lumino Santé. La plateforme numérique répertorie des ressources gratuites et divers outils pour donner aux gens d'ici les moyens de prendre leur santé en main.

