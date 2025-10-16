AIR RONGE, SK, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada versera plus de 69,5 millions de dollars à la Saskatchewan cette année pour créer des collectivités plus fortes et plus connectées.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. L'annonce d'aujourd'hui reflète exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à réaliser.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures récréatives qui permettent aux familles canadiennes de s'épanouir.

À Saskatoon par exemple, le financement de la réfection du pont Circle Drive North permettra de prolonger la durée de vie du pont de plusieurs décennies. Circle Drive est une voie de contournement du centre-ville, elle permet aux navetteurs de gagner un temps précieux ainsi que de réduire la congestion routière et les émissions.

En mars de l'année dernière, un financement a permis de soutenir l'amélioration d'une patinoire extérieure dans le hameau de Jans Bay, dans le Nord. Les projets liées aux infrastructures récréatives favorisent la santé et le bien être des communautés.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructures.

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Nous investissons dans la réalisation de nouveaux projets d'infrastructures qui soutiennent le logement et favorisent des collectivités connectées. Notre investissement dans les collectivités dans l'ensemble de la Saskatchewan renforce notre engagement à bâtir de manière audacieuse, à bâtir solide et à bâtir ensemble. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement du gouvernement du Canada est une excellente nouvelle pour les collectivités de toute la Saskatchewan, que vous viviez dans une grande ville, dans une petite ville rurale ou dans le Nord. Il se traduira par du financement pour les infrastructures d'approvisionnement en eau fiables, par de bonnes routes et par des espaces où les résidents peuvent se rassembler. Un soutien plein de bon sens qui facilite la vie des familles et des petites entreprises. »

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural

« Pour qu'une province puisse être forte et sécuritaire, il est essentiel d'investir dans les infrastructures, et l'allocation annuelle fournie dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada est un élément important pour la croissance de la Saskatchewan. Le maintien et le renforcement de collectivités dynamiques et abordables nécessitent des partenariats et un engagement. Les partenariats continus pour les infrastructures aident les collectivités à investir dans la croissance économique et à la renforcer, ce qui est essentiel à notre réussite en tant que province. »

L ' honorable Eric Schmalz, ministre des Relations gouvernementales

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2024 et 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements dans les infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du Canada pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

En 2025-2026, la Saskatchewan recevra 69,5 millions de dollars pour effectuer des investissements stratégiques dans 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 26,6 milliards de dollars dans l'ensemble du Canada dans le cadre du FDCC, y compris plus de 753 millions de dollars dans les collectivités de la Saskatchewan.

Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

Le FDCC permet de faciliter l'accès au financement en fonction des mesures prises par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir les projets d'infrastructures qui contribuent à augmenter l'offre de logements et à créer des collectivités connectées.

