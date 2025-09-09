IQALUIT, NU, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada versera plus de 18,7 millions de dollars au Nunavut cette année pour créer des collectivités plus fortes et plus connectées.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. L'annonce d'aujourd'hui reflète exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à réaliser.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs qui permettent aux familles canadiennes de s'épanouir.

Par exemple, à Rankin Inlet, le financement du projet de broyeur de métaux contribuera à assainir la communauté en réduisant la quantité de déchets métalliques dans le site d'enfouissement. Cela permettra au dépotoir de durer plus longtemps et de mieux fonctionner, ce qui aidera le hameau à économiser de l'espace et de l'argent. Le projet rendra également la région plus sûre et mieux organisée pour tous. Il permettra d'offrir de meilleurs services aux résidents, de protéger les terres et de contribuer à garder Rankin Inlet propre et sain pour les générations futures.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructures.

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Cet investissement stimulera les projets d'infrastructures qui soutiennent le logement dans les collectivités du Nunavut. Nous sommes fiers d'investir dans des infrastructures cruciales qui aident les Inuits et les Nunavummiuts à faire progresser les priorités locales et à soutenir la croissance à long terme. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Ce financement témoigne de notre engagement à réaliser des projets qui comptent pour les Nunavummiuts -- des projets résilients, adaptés aux besoins locaux et axés sur la communauté. Les investissements du FDCC aident les collectivités du Nunavut à bâtir les infrastructures essentielles à leur développement et à leur connectivité. »

L'honorable David Akeeagok, ministre des Services communautaires, Gouvernement du Nunavut.

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2024 et 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du Canada pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

(FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures. En 2025-2026, le Nunavut recevra 18 750 000 $ pour effectuer des investissements stratégiques dans 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 26.6 milliards de dollars dans l'ensemble du Canada dans le cadre du FDCC, y compris plus de 218 millions de dollars dans les collectivités du Nunavut .

recevra 18 750 000 $ pour effectuer des investissements stratégiques dans 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 26.6 milliards de dollars dans l'ensemble du dans le cadre du FDCC, y compris plus de 218 millions de dollars dans les collectivités du . Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

Le FDCC permet de faciliter l'accès au financement en fonction des mesures prises par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir les projets d'infrastructures qui contribuent à augmenter l'offre de logements et à créer des collectivités connectées.

Document d'information : Investissons dans l'ensemble du Canada pour bâtir des collectivités sûres et fortes

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

