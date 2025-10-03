QUISPAMSIS, NB, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada versera plus de 50 millions de dollars au Nouveau-Brunswick cette année pour créer des collectivités plus fortes et mieux reliées.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. L'annonce d'aujourd'hui reflète exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à réaliser.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs qui permettent aux familles canadiennes de s'épanouir.

Par exemple, la Municipalité de Quispamsis se sert de son allocation au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada pour poursuivre la modernisation de la vieille station de relèvement située au 565, chemin Gondola Point. Ce projet d'infrastructure sanitaire permettra d'augmenter la capacité de traitement des eaux usées pour une population croissante, de protéger la collectivité contre les inondations et d'offrir un service plus sûr et plus efficace pendant de nombreuses années.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructure.

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Cet investissement stimulera les projets d'infrastructures qui soutiennent le logement afin de créer des collectivités connectées. Nous sommes fiers d'investir dans des infrastructures cruciales qui aident les collectivités du Nouveau-Brunswick à faire progresser les priorités locales et à soutenir la croissance à long terme ».

L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État de l'Agence du revenu du Canada et des Institutions financières, et député Saint John--Kennebecasis

« Ce financement aidera les administrations locales de toute la province à construire et à revitaliser leurs infrastructures publiques locales, en plus de créer des emplois et de soutenir la prospérité à long terme. Ce précieux partenariat aidera nos collectivités à croître et à devenir encore plus dynamiques ».

L'honorable Aaron Kennedy, ministre des Gouvernements locaux et ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2024 et 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du Canada pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

En 2025-2026, le Nouveau-Brunswick recevra 50 563 038 de dollars pour effectuer des investissements stratégiques dans 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 26,6 milliards de dollars dans l'ensemble du Canada dans le cadre du FDCC, y compris plus de 557 488 976 millions de dollars dans les collectivités du Nouveau-Brunswick.

Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

Le FDCC permet de faciliter l'accès au financement en fonction des mesures prises par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir les projets d'infrastructures qui contribuent à augmenter l'offre de logements et à créer des collectivités connectées.

