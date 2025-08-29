STRATFORD, PE, le 29 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit plus de 18,75 millions de dollars dans des projets d'infrastructure prioritaires qui aident à bâtir des collectivités plus fortes et mieux connectées à l'Île-du-Prince-Édouard.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer et permettre la construction d'un plus grand nombre de logements. L'annonce d'aujourd'hui reflète exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à réaliser.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs qui permettent aux familles canadiennes de s'épanouir.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu au parc de bord de mer de Stratford, un important projet d'infrastructure communautaire, pour lequel 890 000 $ ont été versés dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC).

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Cet investissement stimulera les projets d'infrastructure qui soutiennent le logement et permettra à nos collectivités de rester connectées. Nous sommes fiers d'investir dans des infrastructures cruciales qui aident les collectivités à faire progresser les priorités locales et à soutenir la croissance à long terme dans toute l'île. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Malpeque

« Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada soutient 57 administrations municipales à l'Île-du-Prince-Édouard, ce qui les aide à répondre à leurs besoins prioritaires en matière d'infrastructure et à améliorer la qualité de vie de tous les résidents. »

Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure de l'Île-du-Prince-Édouard

« Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada joue un rôle crucial pour aider des collectivités comme Stratford à se développer et à renforcer les infrastructures dont dépendent leur croissance, leur durabilité et la qualité de vie que peuvent y trouver les résidents. Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, nous ne nous contentons pas de répondre aux besoins actuels de notre collectivité, mais nous préparons le terrain pour que les prochaines générations de résidents de Stratford profitent d'un avenir dynamique. »

Steve Ogden, maire Mayor of Stratford

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars de financement fédéral de 2024 à 2034 afin de stimuler les investissements dans les infrastructures de base. En 2025-2026, 2,5 milliards de dollars seront versés à 3 700 collectivités canadiennes dans le cadre du FDCC pour soutenir des priorités locales en matière d'infrastructure.

(FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars de financement fédéral de 2024 à 2034 afin de stimuler les investissements dans les infrastructures de base. En 2025-2026, 2,5 milliards de dollars seront versés à 3 700 collectivités canadiennes dans le cadre du FDCC pour soutenir des priorités locales en matière d'infrastructure. En 2025-2026, l'Île-du-Prince-Édouard recevra 18 750 000 $ pour effectuer des investissements stratégiques dans 19 catégories de projets.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 26,6 milliards de dollars dans le cadre du FDCC partout au Canada . Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fourni aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

. Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fourni aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure. L'accès au financement du FDCC est lié aux mesures prises par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir des projets d'infrastructure qui contribuent à augmenter l'offre de logements et à créer des collectivités connectées.

