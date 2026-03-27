Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028 - Des investissements majeurs de 8 G$ dans nos infrastructures de transport au Québec

SHERBROOKE, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investira près de 8 G$ dans les infrastructures de transport routier, maritime, ferroviaire et aéroportuaire au cours de la période 2026-2028. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, annonce aujourd'hui cette somme colossale, qui représente l'un des engagements les plus importants des dernières années en matière d'infrastructures de transport.

Le ministre a souligné l'importance de ces investissements, particulièrement afin d'assurer la pérennité des infrastructures existantes. À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la réfection du pont D'Amours, sur la rue Saint-Magloire, au-dessus de la rivière du Loup;

la reconstruction du pont de l'Île-d'Orléans, entre Québec et l'île d'Orléans;

la construction d'ouvrages de protection contre l'érosion et la submersion, le long de la route 199 dans le secteur de La Martinique aux Îles-de-la-Madeleine;

la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville;

la reconstruction du pont sur la route 321, au-dessus de la rivière de la Petite Nation, à Saint-André-Avellin;

la réfection d'un pont sur la route 169, au-dessus de la rivière Métabetchouane, à Desbiens;

la reconstruction de l'aérogare de Matagami;

l'asphaltage de trois tronçons du réseau autoroutier estrien, l'un sur l'autoroute 10, en direction est, entre Austin et Magog, un autre sur l'autoroute 55, en direction sud, entre Windsor et Sherbrooke et un autre encore sur l'autoroute 410, en direction est, à Sherbrooke;

la poursuite de la réfection et de la reconstruction du chemin de fer Québec Central entre Vallée-Jonction et Thetford Mines.

Citation

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien en état des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Les sommes investies, dont 363 211 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit :

1 480 832 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



4 256 324 000 $ pour améliorer l'état des structures;



1 720 576 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



3 209 000 $ pour préparer un projet maritime;



350 106 000 $ pour mener à terme des projets ferroviaires;



145 771 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires;



13 221 000 $ pour maintenir en bon état des structures et des ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]