Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 207 M$ dans les infrastructures de transport de la région de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 207 464 000 M$ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région de la Mauricie pendant la période 2026-2028. Le ministre des Transports et de Mobilité durable, M. Benoit Charette, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de l'adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions et député de Maskinongé, M. Simon Allaire, du ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, ainsi que de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la réparation ou le remplacement de plusieurs structures (ponts d'étagement ou ponceaux) situées sur l'autoroute 55 entre Saint-Étienne-des-Grès et Shawinigan;

l'asphaltage de la route 159, à Saint-Séverin, entre les limites municipales de Saint-Stanislas et de Saint-Tite;

la stabilisation de talus sur la route 155 à La Tuque, la route 354 à Sainte-Anne-de-la Pérade, et le rang des Pins-Rouges à Saint-Alexis-des-Monts.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l'entrepreneuriat local. »

Simon Allaire, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions et député de Maskinongé

« Maintenir des routes sécuritaires et de qualité demeure une priorité pour notre gouvernement. Les travaux d'asphaltage sur la route 159, dans les MRC de Mékinac et des Chenaux, ainsi que la stabilisation de talus dans la MRC des Chenaux contribueront concrètement à améliorer les déplacements des citoyens dans la circonscription de Champlain. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Les investissements annoncés aujourd'hui sont une excellente nouvelle pour la Mauricie et pour Trois-Rivières. Nos routes, nos ponts et nos infrastructures de transport sont essentiels à la qualité de vie des citoyens, à la sécurité des usagers et au développement économique de notre région. Comme député de Trois-Rivières, je suis très heureux de voir notre gouvernement continuer d'investir de façon responsable pour maintenir nos actifs, améliorer nos déplacements et soutenir la vitalité de nos communautés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des fonctionnaires consciencieux et compétents au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ainsi, dans le comté de Laviolette-Saint-Maurice, 17 projets seront échelonnés sur les deux prochaines années. On parle de remplacement de ponceaux, de réparation de ponts, et de stabilisation de talus et de parois rocheuses. Ça représente des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Mauricie, dont 834 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit :

55 346 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



131 227 000 $ pour améliorer l'état des structures;



20 891 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés, dont : le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette; la construction du nouveau pont des Piles, situé sur la route 155, à Shawinigan; l'asphaltage de près de 10 km de la route 155, à La Tuque.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]