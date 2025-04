Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2025-2027 - Le gouvernement du Québec investit plus que jamais dans nos infrastructures de transport : plus de 7,9 G$ pour le transport dans nos régions!

BOUCHERVILLE, QC, le 16 avril 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce, pour la période 2025-2027, des investissements de 7 902 139 000 $ dans les réseaux de transport routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires à travers le Québec.

Plus élevées que jamais, ces sommes permettront la poursuite de travaux en cours ou l'amorce de nouveaux chantiers au cours des deux prochaines années. Dans une optique de résilience économique face aux défis actuels, il est primordial d'entretenir et de continuer de développer des infrastructures de transport qui répondent aux besoins de mobilité des Québécois, et qui soutiennent l'activité commerciale, la compétitivité et le développement de nos entreprises.

Parmi les projets qui seront réalisés, notons :

la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville ;

et ; la réfection et la reconstruction du chemin de fer Québec Central entre Charny et Vallée-Jonction;

et Vallée-Jonction; la construction du pont de l'Île-d'Orléans entre Québec et l'île d'Orléans;

la poursuite des travaux visant la dalle centrale du pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour;

la restauration majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, entre Montréal et Longueuil .

« Depuis 2018, notre gouvernement a fait le choix d'investir toujours plus dans nos infrastructures, notamment en transport, pour rattraper le sous-investissement des gouvernements précédents, et offrir des infrastructures de qualité aux Québécois. Dans le contexte d'imprévisibilité économique que nous vivons actuellement, ce choix s'avère particulièrement judicieux, puisque chaque chantier crée des emplois, fait vivre nos entreprises, notamment celles visées par les tarifs américains, et stimule l'économie dans toutes les régions du Québec. Qui plus est, une des meilleures façons d'aider nos industries à demeurer compétitives à travers cette transition vers de nouveaux marchés et une économie redéfinie, c'est en leur offrant des conditions logistiques optimales, soit des réseaux de transport efficaces. Investir autant est donc un choix ambitieux, mais extrêmement stratégique pour nos citoyens et notre économie! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Les sommes investies totalisent plus de 7,9 G$ et se répartissent comme suit :

1 281 795 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



4 396 048 000 $ pour améliorer l'état des structures;



1 469 671 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



2 015 000 $ pour le transport maritime;



594 488 000 $ pour mener à terme les projets ferroviaires;



138 002 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires;



20 120 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2025-2027

Liste des projets terminés en 2024

