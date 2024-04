Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2024-2026 - Le gouvernement investit près de 7,7 G$ pour assurer l'efficacité et la sécurité des réseaux de transport au bénéfice de toute la population

DRUMMONDVILLE, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce, pour la période 2024-2026, des investissements de 7 656 699 000 $ dans les réseaux de transport routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires de toutes les régions du Québec.

Ces sommes permettront la poursuite de travaux en cours ou l'amorce de nouveaux chantiers au cours des deux prochaines années. Ils visent notamment le maintien en bon état de nos routes, de nos ponts, de nos pistes d'aéroport et de nos chemins de fer. L'objectif premier de ces interventions demeure toujours l'amélioration de la sécurité routière.

Entre autres projets, répartis à travers le territoire, notons :

Les travaux de reconstruction des ponts de l'autoroute 73, au-dessus de la rue de la Faune, dans la région de la Capitale-Nationale;

La poursuite de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ;

; La reconstruction du pont sur la route 169, au-dessus de la rivière Moreau, à Péribonka, qui permettra l'ajout d'une piste polyvalente;

La réhabilitation des chemins de fer de la Gaspésie et Québec Central;

L'élargissement et le réaménagement de l'autoroute 55 dans le Centre-du-Québec;

La réfection de la piste à l'aéroport de Puvirnituq .

Nouvelles données à la liste des projets

Afin de mieux soutenir l'industrie et de permettre aux entrepreneurs une plus grande prévisibilité, le Ministère identifie désormais le semestre de publication des appels d'offres à même sa liste de projets. Celle-ci permet également de repérer les projets visant l'amélioration de la sécurité routière, l'adaptation aux changements climatiques ou encore ceux découlant de recommandations du Bureau du coroner.

Citation

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois de meilleurs réseaux de transport ainsi que des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés confirme notre engagement de les moderniser. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, nos aéroports et nos chemins de fer, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Les sommes investies totalisant près de 7,7 G$ se répartissent comme suit :

1 502 688 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



3 546 090 000 $ pour améliorer l'état des structures;



1 973 116 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



4 633 000 $ pour le transport maritime;



505 700 000 $ pour mener à terme les projets ferroviaires;



116 147 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires;



8 325 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

