Investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 640 M$ dans les infrastructures de transport de la région de la Chaudière-Appalaches

LAC-ETCHEMIN, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 640 030 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier, ferroviaire et aéroportuaire de la région de la Chaudière-Appalaches pendant la période 2026-2028. Le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, de la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, et de la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la première phase de l'élargissement de l'autoroute 20, en direction ouest, entre les kilomètres 315 et 325 (route du Président-Kennedy);

la reconstruction en béton de l'autoroute 20 (Jean-Lesage), en direction ouest, entre Lévis (sortie pour la route du Cap) et Saint-Apollinaire;

la reconstruction de la route 263, dans le secteur urbain, à Saint-Fortunat;

l'asphaltage de la route 108, entre le rang Saint-Hilaire et la 18 e Rue Est, à La Guadeloupe;

Rue Est, à La Guadeloupe; la réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre Vallée-Jonction et Thetford Mines.

Par ailleurs, le Ministère devrait publier prochainement un appel d'offres pour la réalisation d'une étude d'opportunité visant l'amélioration de la mobilité interrives, à Saint-Georges. Cette étude comportera notamment une analyse des besoins en matière de circulation et de sécurité routière.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l'entrepreneuriat local. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je me réjouis des investissements annoncés pour notre région, qui permettront d'améliorer concrètement la qualité et la sécurité de nos infrastructures de transport. Dans Bellechasse, ces travaux répondent à des besoins bien réels pour nos citoyennes et citoyens, nos entreprises et nos municipalités. Ils contribueront à faciliter les déplacements au quotidien, tout en soutenant le dynamisme et le développement de nos communautés. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Dans Lotbinière-Frontenac, ces investissements ont des retombées directes dans le quotidien de nos citoyens. Ils viennent améliorer la sécurité de nos routes, faciliter les déplacements et soutenir la vitalité de nos municipalités. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« J'accueille cette programmation avec grand enthousiasme. Plusieurs municipalités de Beauce-Nord verront des travaux se réaliser dès 2026 alors que d'autres seront en préparation pour être en chantier en 2027. C'est sans parler de la réhabilitation du chemin de fer Québec Central, qui se poursuit encore cette année. Ce sont des investissements attendus et souhaités de la part des élus de ma circonscription. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Les investissements annoncés aujourd'hui sont une excellente nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de la Côte-du-Sud. Ils permettront non seulement d'assurer le maintien et la qualité de nos infrastructures de transport, mais aussi d'améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements sur notre territoire. Dans une région comme la nôtre, où les réseaux routier et ferroviaire jouent un rôle clé pour le développement économique et la vitalité de nos communautés, ces travaux représentent un levier important pour soutenir nos citoyennes et citoyens, nos entreprises, et pour renforcer l'attractivité de notre secteur. »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Chaudière-Appalaches, dont 2 378 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit : 187 969 000 $ pour améliorer l'état des chaussées; 162 547 000 $ pour améliorer l'état des structures; 63 180 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner; 211 440 000 $ pour mener à terme des projets ferroviaires; 7 826 000 $ pour concrétiser un projet aéroportuaire; 7 067 000 $ pour maintenir l'état des structures et des ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont : la réfection de la route 216, à Sainte-Apolline-de-Patton; la reconstruction du 6 e Rang Nord, à Saint-Honoré-de-Shenley, sur 2,8 km; l'asphaltage de la route 132 dans le secteur Saint-Nicolas à Lévis, de la rue Jérôme-Demers jusqu'au pont de Québec.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]