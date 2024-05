Investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : un investissement sans précédent de plus de 818 M$ en Chaudière-Appalaches

LÉVIS, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, M. Bernard Drainville, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 818 544 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers, ferroviaires et aéroportuaires de la région de la Chaudière-Appalaches.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de Mme Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, de Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, de M. Luc Provençal, député de Beauce-Nord, de M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, de M. Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud, et de Mme Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac.

La sécurité est primordiale pour notre gouvernement; c'est pourquoi divers moyens seront déployés pour assurer la sécurité des automobilistes. Sont notamment évoqués des projets d'installation de feux de circulation, de panneaux à messages variables et de caméras qui seront déployés à la grandeur de la région pour améliorer la sécurité des usagers de la route.

Les sommes octroyées permettront également le déploiement de projets significatifs, tels que :

la poursuite des travaux de réfection et de maintien d'actifs du chemin de fer Québec Central ainsi que le prolongement du réseau;

l'installation de feux de circulation au carrefour de la route 175 et des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 20 en direction est (échangeur 314), à Lévis;

le prolongement de l'autoroute 73, qui en est maintenant à la phase de la planification;

la poursuite des travaux sur la route 204, à Saint-Martin .

Citations

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement à moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« On garde le cap sur nos investissements dans la région afin de maintenir un réseau de transports de qualité. On parle de plus de 800 M$, une somme sans précédent pour améliorer l'état de nos chaussées et de nos structures, rendre notre réseau plus sécuritaire et réaliser un projet qui entraînera des retombées économiques importantes pour plusieurs municipalités : la réfection et le prolongement du chemin de fer Québec Central. Ces chantiers sont autant d'actions concrètes au bénéfice des gens de partout en Chaudière-Appalaches. Merci à tous les acteurs concernés par cette annonce. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Chaudière-Appalaches se répartissent comme suit :

474 716 000 $ pour la réalisation d'un projet ferroviaire;



166 515 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



119 316 000 $ pour améliorer l'état des structures;



50 713 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire;



5 051 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées;



2 233 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

le remplacement du joint de tablier du pont Risi et l'asphaltage dans les deux directions de l'autoroute 73, à Lévis;



le rehaussement de la sécurité sur le pont du Père-Antonio-Poulin, situé sur l'autoroute 73, à Notre-Dame-des-Pins ;

;

la réparation du pont situé sur la route 281, au-dessus de la rivière de la Fourche, à Armagh.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2024-2026

Liste des projets terminés en 2023

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246; Antoine de la Durantaye, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Tél. : 418 558-6039; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724