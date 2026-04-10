Investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit près de 474 M$ dans les infrastructures de transport de la région de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 473 769 000 M$ seront alloués aux infrastructures de transport routier et aéroportuaire de la région de la Côte-Nord pendant la période 2026-2028. La ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, ont rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la stabilisation de la route 138, dans le secteur du quai, à Tête-à-la-Baleine;

l'asphaltage sur gravier de la route 389, entre les kilomètres 240 et 256, à Rivière-aux-Outardes;

la réfection de la route 138, dans le secteur du lac à l'Équerre, à Sept-Îles;

diverses interventions aux aéroports de La Romaine, de La Tabatière et de Tête-à-la-Baleine.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l'entrepreneuriat local. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Ces investissements confirment l'importance que notre gouvernement accorde à la Côte-Nord. En agissant directement sur la pérennité de nos infrastructures, nous garantissons des déplacements plus sûrs et plus sécuritaires ainsi que des réseaux mieux adaptés à la réalité de notre territoire. C'est un geste concret pour la sécurité des citoyennes et citoyens et la continuité des liens qui unissent nos communautés. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Côte-Nord, dont 128 146 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit : 83 776 000 $ pour améliorer l'état des chaussées; 71 382 000 $ pour améliorer l'état des structures; 291 835 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner; 26 734 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires; 42 000 $ pour maintenir l'état des structures et des ponceaux situés sur la Route blanche.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont : l'asphaltage de la route 138, dans la Municipalité des Escoumins; l'asphaltage de la route 138, à l'est du village de Chute-aux-Outardes; la réfection de la route Transanticostienne, entre la rue Tancrède-Girard et le chemin de l'Aéroport, à L'Île-d'Anticosti.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]