Investissements routiers et aéroportuaires 2023-2025 - Le gouvernement du Québec présent en région : plus de 173 M$ pour une mobilité plus efficace et sécuritaire en Abitibi-Témiscamingue

VAL-D'OR, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent un investissement de 173 136 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers et aéroportuaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour l'occasion, les ministres étaient accompagnés de Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, de M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, et de M. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Les sommes allouées visent la mise en œuvre de projets significatifs pour le milieu, tels que :

la réfection de la chaussée et le remplacement de ponceaux sur la route 101/117, à Rouyn-Noranda , entre les quartiers Arntfield et Évain;

, entre les quartiers et Évain; l'asphaltage de la route 395, entre le chemin Vautrin, à Preissac , et Sainte-Gertrude-Manneville, et la stabilisation d'un talus, à Preissac ;

, et Sainte-Gertrude-Manneville, et la stabilisation d'un talus, à ; la réfection du pont de la route d'Aiguebelle, au-dessus de la rivière Kinojévis, à Rouyn-Noranda , dans le quartier Mont-Brun .

Ces derniers comptent parmi les 45 projets prévus dans la région.

Citations

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de transport sur notre immense et magnifique territoire. Ces projets illustrent notre engagement à agir pour nos régions en améliorant la mobilité et la sécurité sur nos réseaux au profit des citoyens. Depuis le début de mon mandat, j'ai fait de la sécurité routière une priorité et j'entends bien livrer un plan d'action bonifié prochainement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis heureux de cet important soutien qui va nous permettre de concrétiser plusieurs projets aux retombées réelles et positives pour l'Abitibi-Témiscamingue. La qualité des infrastructures routières est un élément clé dans le développement et dans le succès économique d'une si grande région. Je suivrai avec attention l'avancement de ces travaux au cours des deux prochaines années. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue se répartissent comme suit :

98 102 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



62 531 000 $ pour améliorer l'état des structures;



12 229 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



274 000 $ pour des projets aéroportuaires.

En 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

la réfection majeure sur 19 km de la route 117 dans la réserve faunique La Vérendrye;



l'aménagement d'une voie de dépassement sur la route 117, dans le secteur de la rivière Bousquet, à Rouyn-Noranda , dans le quartier Cadillac;

, dans le quartier Cadillac;

la correction de la courbe Brière et l'ajout d'une voie de dépassement sur la route 117, à Rivière-Héva.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2023-2025

Liste des projets terminés en 2022

Balado du MTMD : la planification annuelle des projets routiers

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Tél. : 819 598-2072; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-572