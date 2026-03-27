Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit près de 246 M$ dans les infrastructures de transport de la région de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 245 981 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région de l'Estrie pendant la période 2026-2028. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et la députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, ont rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Pour l'occasion, les ministres étaient accompagnés du député de Richmond, M. André Bachand, du député de Granby, M. François Bonnardel, de la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Mme Geneviève Hébert, et du député de Mégantic et whip en chef du gouvernement, M. François Jacques.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

l'asphaltage de trois tronçons du réseau autoroutier, soit de l'autoroute 10, en direction est, entre Austin et Magog, l'autoroute 55, en direction sud, entre Windsor et Sherbrooke et l'autoroute 410, en direction est, à Sherbrooke;

la réfection de deux structures sur la route 249, au-dessus de l'autoroute 55 et au-dessus de la rivière Saint-François, à Windsor;

la reconstruction du pont situé sur la rue Robinson Sud, au-dessus de la rivière Yamaska Nord, à Granby (en collaboration avec la Ville de Granby).

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de la région de l'Estrie. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de l'Estrie, dont 22 090 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit :

106 483 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



115 700 000 $ pour améliorer l'état des structures;



23 778 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



20 000 $ pour maintenir l'état des structures et des ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

• En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont :

la reconstruction de l'échangeur Darche, situé sur la rue King Ouest (route 112), et le réaménagement des bretelles de l'autoroute 410, à Sherbrooke;



la réfection du pont Jacques-Cartier, situé sur le boulevard Jacques-Cartier Sud, au-dessus de la rivière Magog, à Sherbrooke;



la réfection de la route 112, entre le boulevard Pierre-Laporte, à Granby et la rue Ménard, à Shefford.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected] ; Maryse Dubois, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de la région de l'Estrie, Bureau de circonscription de la députée de Brome-Missisquoi, Tél. : 450 266-7410, poste 81311, [email protected] ; Pour information : Relations avec les medias : Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]