Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 491 M$ dans les infrastructures de transport de la région des Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 491 254 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région des Laurentides pendant la période 2026-2028. La ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, de la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, et de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la réparation de 12 ponceaux sous la route 158, entre l'autoroute 15 et le chemin des Sources, à Mirabel;

l'asphaltage de la route 333, du boulevard Lafontaine à la 121 e Avenue, à Saint-Jérôme, et de la route 117, de la 116 e Avenue, à Saint-Jérôme, à la rue Mozart, à Prévost;

Avenue, à Saint-Jérôme, et de la route 117, de la 116 Avenue, à Saint-Jérôme, à la rue Mozart, à Prévost; la réfection du pont Prud'homme, au-dessus de la rivière du Diable, à Brébeuf.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des citoyens. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l'entrepreneuriat local. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Les sommes investies dans la région des Laurentides, dont 29 874 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit :

88 456 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



86 425 000 $ pour améliorer l'état des structures;



315 381 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



993 000 $ pour maintenir l'état des structures et des ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont :

la réfection de tronçons de la chaussée de l'autoroute 15 (des Laurentides), en direction nord, entre les kilomètres 80 et 89,4, à Val-David et à Sainte-Agathe-des-Monts;



la reconstruction du pont de l'île Bélair, sur la route 117 (boulevard Labelle), à Rosemère;



le réaménagement de trois intersections de la route 335, à Sainte-Anne-des-Plaines.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]