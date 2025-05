Investissements routiers 2025-2027 - Le gouvernement du Québec investit dans nos régions : plus de 300 M$ pour le transport au Bas-Saint-Laurent

SAINT-PASCAL, QC, le 2 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 300 704 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région du Bas-Saint-Laurent.

Pour l'occasion, la ministre était accompagnée du député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, et de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (y compris Les Basques), Mme Amélie Dionne.

Les sommes octroyées permettent la réalisation de projets significatifs, tels que :

la reconstruction de la route 132 et du pont Arthur-Bergeron, au-dessus de la rivière Mitis, à Sainte-Flavie et à Grand-Métis;

; l'asphaltage de la route 132 et la réfection de certains de ses ponceaux, à Routhierville;

Citations

« Depuis 2018, notre gouvernement fait le choix d'investir toujours plus dans nos infrastructures, notamment en transport, pour rattraper le sous-investissement des gouvernements précédents, et offrir des infrastructures de qualité aux Québécois. Dans le contexte d'imprévisibilité économique que nous vivons actuellement, ce choix s'avère particulièrement judicieux, puisque chaque chantier crée des emplois, fait vivre nos entreprises, notamment celles visées par les tarifs américains, et stimule l'économie dans toutes les régions du Québec. Qui plus est, une des meilleures façons d'aider nos industries à demeurer compétitives à travers cette transition vers de nouveaux marchés et une économie redéfinie, c'est de leur offrir des conditions logistiques optimales, soit des réseaux de transport efficaces. Investir autant est donc un choix ambitieux, mais extrêmement stratégique pour nos citoyens et notre économie! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je me réjouis de voir des investissements majeurs qui témoignent de l'engagement de notre gouvernement en vue du développement de nos infrastructures et de notre région. Chaque avancée compte, et ces projets auront des retombées concrètes pour plusieurs communautés. Cela dit, je suis pleinement consciente que plusieurs citoyens de notre région espéraient voir l'autoroute 20 figurer parmi les projets annoncés. Leur attente est légitime, et je tiens à leur assurer que je reste engagée à faire valoir cette demande importante au sein de notre gouvernement. Le dossier de l'autoroute 20 demeure au cœur de mes priorités. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

« Les investissements en infrastructures routières annoncés aujourd'hui démontrent l'engagement de notre gouvernement à rehausser la vitalité de notre circonscription et la sécurité de sa population. La réfection de la route 293, tant attendue dans la MRC des Basques, répond à un besoin réel de sécurité et de développement local. Sans oublier l'achèvement imminent de l'autoroute 85, qui représente une avancée majeure pour notre territoire : une route plus sécuritaire, une région plus accessible et une économie mieux soutenue. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (y compris Les Basques)

« Les investissements annoncés dans les infrastructures routières au Bas-Saint-Laurent, et particulièrement dans la MRC de Kamouraska, illustrent concrètement notre volonté d'agir pour la sécurité des citoyens et la fluidité du transport. L'asphaltage de l'autoroute 20 entre les kilomètres 483 et 490, soit sur 8,3 kilomètres à Saint-André-de-Kamouraska et à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, en est un bon exemple. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Bas-Saint-Laurent se répartissent comme suit :

75 370 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



75 557 000 $ pour améliorer l'état des structures;



147 801 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



1 973 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2024, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la réfection du pont sur la route 132, au-dessus de la rivière Rimouski ;

la reconstruction d'un ponceau de la route 289, à la hauteur du ruisseau d'Omer-Boutin, à Saint-Marc-du-Lac-Long ;

l'asphaltage de la route 132 sur près de 4 km, à l'est du pont J.-Olier-Larocque, à Amqui.

