Investissements routiers 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : près de 258 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 257 865 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de la Mauricie.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de Mme Sonia LeBel, députée de Champlain, de Mme Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et de M. Simon Allaire, député de Maskinongé.

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que :

La reconstruction du pont d'Allard, situé sur la route 349, à Saint-Alexis-des-Monts ;

; L'amélioration de la sécurité et la stabilisation de la route 361, entre l'autoroute 40 et la municipalité de Sainte-Geneviève-de- Batiscan (réfection de la route);

(réfection de la route); La réfection de la route 367, à Notre-Dame-de-Montauban .

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet important investissement constitue une excellente nouvelle pour notre région. Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités. Ce sont tous les Mauriciens qui bénéficieront de déplacements plus efficaces et plus sécuritaires. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières

« D'importants travaux visant l'amélioration du réseau routier sont planifiés dans la circonscription de Champlain, notamment la réfection des routes 361, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, et 367, à Notre-Dame-de-Montauban. Ces interventions permettront aux citoyens de bénéficier de déplacements plus efficaces et sécuritaires et amélioreront ainsi leur qualité de vie. Je souligne la collaboration des municipalités dans l'organisation de ces chantiers, et les en remercie. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Je tiens à remercier l'équipe de la direction générale de la Mauricie-Centre-du-Québec pour son professionnalisme. Plusieurs citoyens et citoyennes m'ont fait des demandes par rapport à des réfections de routes et de talus, à des diminutions de vitesse et à de l'entretien, entre autres, de routes forestières. Eh bien, sachez que votre contribution à l'amélioration des routes est importante. Je ne mentionne ici que la stabilisation d'un talus sur le chemin de la Rivière-Croche, l'asphaltage de la route 157 à Shawinigan-Sud, la reconstruction de ponceau sur la route forestière 25 et l'installation de radars pédagogiques, de surveillance de vitesse et de panneaux de signalisation permanente. Soyez donc assurés que vos demandes sont toujours prises en considération et analysées. Pour la sécurité de tous, les investissements qui se feront, encore cette année, dans la circonscription de Laviolette-Saint-Maurice totalisent des dizaines de millions de dollars. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Je suis très satisfait des investissements routiers dans Maskinongé. Je pense notamment à la reconstruction du pont d'Allard, situé sur la route 349 entre Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Paulin. Cette réparation s'avère nécessaire pour la sécurité des usagers. Je remercie mon gouvernement d'avoir à cœur l'entretien de nos routes et la mise à niveau de nos infrastructures routières. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Mauricie se répartissent comme suit :

39 688 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



207 874 000 $ pour améliorer l'état des structures;



10 303 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

La correction du profil à l'approche du pont d'étagement situé sur l'autoroute 40, au-dessus du chemin de fer Québec- Gatineau , à Trois-Rivières;

, à Trois-Rivières;

La réfection du chemin Fitzpatrick, à La Tuque;



La stabilisation du talus de la rue Sainte-Anne , à Saint-Alexis-des-Monts .

