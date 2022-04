Faits saillants :

PSP Investments launches its first climate strategy with the ambition to guide the reduction of GHG emissions across its investment portfolio and contribute to achieving carbon neutral emissions globally.

Commitments include using capital and influence to support the transition to global carbon neutral emissions by 2050.

PSP Investments plans to reduce portfolio GHG emissions intensity by 20-25% by 2026 (compared to a September 2021 baseline).

Investissements PSP publie également sa propre Taxonomie des actifs verts, un système de classification qui évalue l'exposition de l'organisation aux investissements pertinents pour le climat dans l'ensemble de son portefeuille. Celui-ci sert notamment à mesurer et à gérer son exposition aux actifs verts, aux actifs de transition et aux actifs à forte intensité de carbone au fil du temps.

Les objectifs à court terme publiés aujourd'hui et devant être atteints d'ici 2026 incluent des engagements qui visent à :

Augmenter les investissements dans les actifs verts à 70,0 milliards de dollars canadiens



Augmenter les investissements dans les actifs de transition à 7,5 milliards de dollars canadiens



Réduire de 50 % les avoirs en actifs à forte intensité de carbone qui n'ont pas de plans de transition



Ensure that assets representing 50% of PSP Investments' carbon footprint commit to implementing mature transition plans



Direct at least 10% of PSP Investments' long-term debt funding to sustainability bonds



Undertake efforts to obtain GHG data for 80% of PSP Investments' carbon footprint scope portfolio

MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa première stratégie climatique, établissant une ambition accrue pour guider la réduction des émissions dans l'ensemble de son portefeuille d'investissement. L'objectif de la stratégie climatique est de soutenir la transition mondiale vers des émissions carboneutres d'ici 2050 en gérant de manière proactive les risques climatiques, en bénéficiant des opportunités d'investissement et de réduction de GES associées aux actifs alignés sur le climat, en renforçant la divulgation des émissions de GES et en améliorant la collaboration avec un large éventail de parties prenantes.

« Chez Investissements PSP, nous avons tenu compte des facteurs ESG, y compris le climat, dans notre prise de décision depuis de nombreuses années. Cela nous place dans une bonne position pour lancer notre stratégie climatique aujourd'hui, déclare Neil Cunningham, président et chef de la direction d'Investissements PSP. Investissements PSP s'engage à utiliser son capital et son influence pour soutenir la transition vers des émissions carboneutres au niveau mondial d'ici 2050. Nous comprenons le rôle important que le secteur financier peut jouer dans la lutte contre les changements climatiques, qu'il s'agisse de nos choix d'investissement, de l'apport de capital pour soutenir la transition vers la carboneutralité mondiale ou encourager la réduction des émissions de GES des entreprises dans lesquelles nous investissons. »

Les domaines d'intervention, tels que définis dans la Feuille de route pour la stratégie climatique d'Investissements PSP, comprennent l'augmentation des investissements dans les actifs qui soutiennent l'atténuation et l'adaptation liées au climat, et la réduction de notre exposition aux investissements à forte intensité de carbone qui ne disposent pas de plans de transition. Investissements PSP s'engage également à s'impliquer auprès des entreprises de son portefeuille afin d'encourager la réduction de l'empreinte carbone, ainsi que l'adoption de plans de transition fondés sur la science du climat et de promouvoir l'adoption de pratiques de divulgation conformes au Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD).

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie climatique, Investissements PSP a également publié sa propre Taxonomie des d'actifs verts, un système de classification qu'Investissements PSP utilise pour quantifier l'exposition aux émissions de GES dans l'ensemble de son portefeuille d'investissement afin d'établir une base de référence et de suivre la progression de la réduction des émissions au fil du temps.

Investissements PSP vise à :

Augmenter les investissements dans les actifs verts à 70 milliards de dollars canadiens d'ici 2026, par rapport à une base de référence de 40,3 milliards de dollars canadiens en 2021.

Augmenter les investissements dans les actifs de transition à 7,5 milliards de dollars canadiens d'ici 2026, à partir d'une base de référence de 5,1 milliards de dollars canadiens en 2021, et s'assurer que les actifs représentant 50 % de l'empreinte carbone d'Investissements PSP auront pris l'engagement de mettre en œuvre des plans de transition matures et fondés sur la science du climat d'ici 2026.

Réduire de 50 % les avoirs en actifs à forte intensité de carbone qui ne font pas l'objet de plans de transition matures d'ici 2026, par rapport à une base de référence de 7,8 milliards de dollars en 2021.

Promouvoir l'adoption de plans de transition fondés sur la science du climat.

Améliorer la couverture des données sur les GES dans l'ensemble du portefeuille en visant à obtenir des données sur les GES pour 80 % de son empreinte carbone d'ici 2026.

Améliorer la couverture des données sur les GES dans l'ensemble du portefeuille en visant à obtenir des données sur les GES pour 80 % de son empreinte carbone d'ici 2026.

Investissements PSP aura un rôle important à jouer dans la croissance du marché de la finance durable. À la suite de son émission inaugurale d'obligations vertes de 1,0 milliard de dollars canadiens en février 2022, Investissements PSP veillera à orienter au moins 10 % de son financement par emprunt à long terme vers des obligations durables d'ici 2026.

« Les recherches les plus récentes sur les changements climatiques sont claires et nous devons tous faire un effort pour accroître notre ambition », poursuit Neil Cunningham, président et chef de la direction d'Investissements PSP. « Nous reconnaissons la nécessité d'agir sur le risque climatique tout en positionnant notre portefeuille de manière à obtenir les résultats d'investissement requis par notre mandat. Les recherches montrent que les entreprises qui gèrent activement et qui planifient les changements climatiques peuvent obtenir un meilleur retour sur investissement que les entreprises qui ne le font pas. En mettant en œuvre sa stratégie climatique, je suis convaincu qu'Investissements PSP peut soutenir la transition vers des émissions carboneutres au niveau mondial en investissant pour un avenir meilleur. »

Pour plus d'information sur la « Feuille de route pour la stratégie climatique d'Investissements PSP », cliquez ici ou visitez www.investpsp.com/fr/psp/investissement-responsable/

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 204,5 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

