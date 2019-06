Investissements PSP affiche un taux de rendement annualisé de 10,7 % sur 10 ans, avec une hausse de l'actif net sous gestion de 9,7 % qui atteint 168 milliards de dollars pour l'exercice 2019

Le rendement annualisé net sur dix ans de 10,7 %, supérieur à l'objectif de rendement de 5,8 %, a généré un excédent cumulatif des gains nets sur placements de 48,8 milliards de dollars.

Le rendement net sur un an de 7,1 % du portefeuille global a généré un revenu de placement de 11,7 milliards de dollars.

L'actif net sous gestion a augmenté de 9,7 % pour s'établir à 168,0 milliards de dollars, en hausse par rapport à 153,1 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018.

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui qu'il a terminé son exercice financier au 31 mars 2019 avec un actif net sous gestion de 168,0 milliards de dollars, comparativement à 153,1 milliards pour l'exercice précédent, soit une hausse de 9,7 %. Le gestionnaire de fonds a également enregistré un rendement net du portefeuille global sur un an de 7,1 % et un rendement annualisé net sur dix ans de 10,7 % sur ses placements. Il a généré 90,1 milliards de revenus de placement net cumulatif sur dix ans et 48,8 milliards de dollars de gains de placement nets cumulatifs en sus de l'objectif de rendement.

« Nous avons de bonnes raisons d'être fiers de notre solide rendement et de notre évolution sur la scène mondiale », a déclaré Neil Cunningham, président et chef de la direction d'Investissements PSP. « Nous avons vu de solides niveaux d'investissements tout au long de l'exercice 2019 et, malgré les vents contraires du marché, ces résultats démontrent clairement le succès à long terme de notre approche diversifiée de placement pour procurer de la valeur à nos parties prenantes. »

« L'exercice 2019 a été marqué par une plus grande volatilité des marchés publics dans un contexte de ralentissement économique mondial », a ajouté M. Cunningham. « Notre rendement illustre les avantages de notre stratégie de diversification du portefeuille dans un certain nombre de classes d'actifs publics et privés, afin de générer un rendement global très positif. De même, nos partenaires stratégiques et nos plateformes dans toutes les classes d'actifs ont continué d'engendrer des opportunités de placement attrayantes ajustées en fonction du risque, car nous avons tous travaillé ensemble pour trouver l'angle dans des placements en vue de générer de solides rendements à long terme. »

L'actif net d'Investissements PSP a augmenté de près de 15 milliards de dollars au cours de l'exercice 2019. Cette augmentation est attribuable aux contributions nettes de 3,7 milliards de dollars reçues par Investissements PSP et au rendement net de 7,1 % pour l'exercice 2019.

Faits saillants : classes d'actifs









CLASSE D'ACTIFS ACTIF NET

SOUS GESTION 1 (millard $) RENDEMENT SUR UN AN RENDEMENT SUR CINQ ANS % DE L'ACTIF NET TOTAL Marchés publics 80,8 4,6 % 8,0 % 48,1 % Placements privés 23,5 16,1 % 7,9 % 14,0 % Titres de créances privés 10,5 9,2 % 14,2 % 2 6,2 % Placements immobiliers 23,5 7,6 % 11,8 % 14,0 % Placements en infrastructures 16,8 7,1 % 12,7 % 10,0 % Ressources naturelles 6,8 11,1 % 12,0 % 4,0 % Portefeuille complémentaire 1,4 0,04 % 15,6 % 3 0,9 %

1. Ce tableau exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

2. Rendement annualisé depuis la création (3,3 ans).

3. Rendement annualisé depuis la création (2,2 ans).

Au 31 mars 2019 :

Marchés publics, qui comprend Marchés publics et stratégies de rendement absolu et Titres à revenu fixe, a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 80,8 milliards de dollars, soit une hausse de 4,1 milliards de dollars par rapport à l'exercice 2019. Dans l'ensemble, le groupe a généré un revenu de placement de 3,6 milliards de dollars, pour un rendement sur un an de 4,6 %. Avec un actif sous gestion à la fin de l'exercice de 51,0 milliards de dollars, en légère baisse par rapport à 51,8 milliards de dollars en 2018, le groupe Marchés publics et stratégies de rendement absolu a dû faire face à un environnement volatile et difficile pour la gestion active des placements au cours du présent exercice financier. Le portefeuille Partenariats de placement mondial, qui a bien performé dans ces conditions difficiles en ajoutant plus de 110 millions de dollars en valeur, et les stratégies à long terme gérées à l'interne, qui ont surpassé leurs indices de référence respectifs, ont contribué de façon notable au rendement du groupe Marchés publics et stratégies de rendement absolu. Au cours des cinq dernières années, le groupe Marchés publics et stratégies de rendement absolu a généré des rendements importants, avec un rendement annualisé sur cinq ans de 9,3 %. L'actif sous gestion du groupe Titres à revenu fixe a terminé l'exercice à 29,8 milliards de dollars, en hausse par rapport à 24,9 milliards de dollars en 2018, avec un rendement annualisé de 4,8 % sur cinq ans.

L'actif net sous gestion du groupe Placements privés s'est établi à 23,5 milliards de dollars, soit 4,1 milliards de dollars de plus qu'au cours de l'exercice 2018, et a obtenu d'excellents résultats avec un rendement sur un an de 16,1 %. Le revenu de rendement a atteint 3,2 milliards de dollars. Il s'agit d'un prolongement du rendement amélioré qui a débuté avec la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de placement au cours de l'exercice 2016. La croissance du portefeuille était principalement attribuable à l'acquisition de nouveaux placements directs et de co-investissements, grandement compensés par une année record de cessions, en particulier dans le portefeuille direct où nous avons cédé des placements dans Orange Life Insurance et Sky Leasing, ainsi que dans Antelliq, transaction conclue après la fin de l'exercice. De nouveaux co-investissements ont été réalisés, principalement dans les secteurs industriels, des soins de santé, des communications et des finances avec notamment l'acquisition de participations importantes dans Alliant Insurance Services, Azelis et Wittur Group. En 2019, Placements privés a conclu de nouveaux engagements de 3,5 milliards de dollars, par le biais de 16 nouveaux fonds.

L'actif net sous gestion du groupe Titres de créances privés s'élevait à 10,5 milliards de dollars, en hausse de 1,6 milliard de dollars par rapport à l'exercice précédent, et a généré un revenu de placement de 837 millions de dollars, ce qui représente un rendement sur un an de 9,2 %. Cette surperformance s'explique principalement par la sélection du crédit et le revenu tiré des frais. Le groupe a déployé un montant net de 1,6 milliard de dollars, reflétant des acquisitions de 5,2 milliards de dollars partiellement compensées par des cessions de 3,6 milliards de dollars, en raison du taux d'attrition plus élevé du portefeuille qui gagne en maturité. Le portefeuille du groupe est bien diversifié par région, secteur, promoteur et type d'actifs. Il se concentre davantage sur les placements ayant une exposition à des taux variables et il reflète la contribution de l'équipe des Titres de créances privés à Londres.

L'actif net sous gestion du groupe Placements immobiliers s'élevait à 23,5 milliards de dollars en actif net sous gestion, en hausse de 0,3 milliard de dollars par rapport à l'exercice précédent, et a généré un revenu de placement de 1,7 milliard de dollars, ce qui représente un rendement sur un an de 7,6 %. Placements immobiliers a porté son attention sur l'optimisation du portefeuille. Le déploiement net près du point d'équilibre, le groupe ayant cédé de nombreux actifs principaux dont les plans d'affaires étaient achevés dans les secteurs des bureaux et multifamiliaux aux États‑Unis, et des actifs non stratégiques au Brésil et aux États‑Unis. Le groupe a également recapitalisé le portefeuille de résidences pour étudiants à Londres avec Greystar. Compte tenu de l'environnement de faible rendement qui rend plus difficile l'acquisition d'actifs stabilisés, la stratégie derrière un certain nombre d'acquisitions en Amérique du Nord et dans les marchés émergents était d'accroître la valeur ou de tirer profit des opportunités. La plus importante acquisition a été le terrain de l'aéroport de Downsview à Toronto, un projet de réaménagement à long terme qui s'inscrit dans la stratégie « build-to-core » dans les marchés primaires et en croissance. Au cours de l'exercice 2019, Darren Baccus a été nommé premier vice-président et chef mondial des Placements immobiliers et Ressources naturelles.

L'actif net sous gestion du groupe Placements en infrastructures s'élevait à 16,8 milliards de dollars, une hausse de 1,8 milliard de dollars comparativement à l'exercice précédent, et a généré un revenu de placement de 1,1 milliard de dollars, soit un rendement sur un an de 7,1 %, principalement attribuable aux placements dans les secteurs du transport et des services publics en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe a déployé 1,7 milliard de dollars en nouveaux placements directs et co-investissements au cours de l'exercice 2019, tout en cédant des placements non stratégiques totalisant 0,6 milliard de dollars. Le déploiement des placements en infrastructures a été réalisé principalement en Europe et aux États-Unis. Parmi les placements, citons l'acquisition d'une participation majoritaire dans Forth Ports, le troisième opérateur portuaire en volume du Royaume-Uni, et l'acquisition par Roadis, la plateforme routière de PSP, d'une participation dominante dans deux routes situées au Portugal. La diversification géographique du portefeuille a évolué avec une exposition accrue au marché américain et une exposition moindre en Europe, en Asie et en Océanie.

L'actif net sous gestion du groupe Ressources naturelles s'élevait à 6,8 milliards de dollars, une hausse de 2,0 milliards de dollars par rapport à l'exercice précédent, et a généré un revenu de placement de 574 millions de dollars, ce qui représente un rendement sur un an de 11,1 %. L'exercice 2019 a été marqué par la poursuite d'un fort déploiement en Australie, en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Amérique latine, avec des placements importants dans de nouvelles coentreprises agricoles. L'alliance stratégique entre TimberWest et Island Timberlands, qui a mené à l'établissement de Mosaic Forest Management, lequel permet l'utilisation partagée des installations, une meilleure intendance des forêts et l'harmonisation des pratiques exemplaires, fait partie des développements notables.

Coûts totaux

Le ratio de coût total d'Investissements PSP était de 67,3 cents par tranche de 100 $ d'actif de placement net moyen pour l'exercice 2019, comparativement à 69,8 cents pour l'exercice 2018 et 70,5 cents pour l'exercice 2017. Les coûts d'exploitation sont demeurés constants à 31,7 cents pour l'exercice 2019, comme pour l'exercice 2018. La stabilité de nos ratios de coût reflète l'accent mis par Investissements PSP sur l'amélioration de la gestion des coûts alors que nous réalisons notre plan stratégique Vision 2021. Ces ratios peuvent varier d'une année à l'autre, car ils sont touchés par les fluctuations de l'actif net sous gestion.

Faits saillants de l'entreprise

Nous avons étendu notre présence mondiale en ouvrant un troisième bureau international à Hong Kong pour soutenir notre portefeuille mondial. Dans le cadre de notre plan Vision 2021, nous avons considérablement élargi nos stratégies de placement et ajouté de nouvelles classes d'actifs, et nous sommes en bonne voie d'atteindre un actif sous gestion de 250,0 milliards de dollars d'ici 2028.

pour soutenir notre portefeuille mondial. Dans le cadre de notre plan Vision 2021, nous avons considérablement élargi nos stratégies de placement et ajouté de nouvelles classes d'actifs, et nous sommes en bonne voie d'atteindre un actif sous gestion de 250,0 milliards de dollars d'ici 2028. Dans le cadre de notre vision « Une seule PSP », nous avons mis en œuvre une approche de portefeuille global pour nos stratégies de placement, nos processus décisionnels et notre gestion du risque, tout en maintenant une culture entrepreneuriale et agile. En juillet, Eduard van Gelderen a été nommé premier vice-président et chef des placements, contribuant à PSP une solide connaissance du marché, une expertise en placement, une expérience internationale et des compétences en leadership.

a été nommé premier vice-président et chef des placements, contribuant à PSP une solide connaissance du marché, une expertise en placement, une expérience internationale et des compétences en leadership. Nous avons mis en œuvre notre nouvelle offre employeur d'une grande portée afin d'améliorer l'expérience globale de l'employé en mettant l'accent sur les moments importants en matière d'attraction, de perfectionnement, de récompense et de rétention de l'effectif, tout en continuant à faire de l'inclusion et de la diversité un engagement de la direction. Chez Investissements PSP, les femmes occupent 36,4 % des postes de direction, tandis que les membres des minorités visibles représentent 18,5 % de notre effectif canadien.

Nous avons continué d'affirmer notre engagement envers l'inclusion et la diversité dans le cadre des efforts de notre Conseil pour l'inclusion et la diversité, coprésidé par notre président et chef de la direction et notre chef des ressources humaines. Notre stratégie pour l'inclusion et la diversité promeut une grande variété de points de vue et un environnement de travail respectueux qui encourage et valorise les différences. Au cours de l'exercice 2019, 60 employés très engagés de PSP ont dirigé au moins une activité majeure pour chacun de nos huit groupes d'affinité et ont mis à profit la technologie pour inclure les employés de nos bureaux canadiens et internationaux.

Nous avons déployé notre nouvelle marque, Trouver l'angle , sur plusieurs plateformes, positionnant PSP comme un employeur, un partenaire et un investisseur de choix.

, sur plusieurs plateformes, positionnant PSP comme un employeur, un partenaire et un investisseur de choix. Nous avons continué d'intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects du processus de placement, dans toutes les classes d'actifs. Parmi les réalisations, mentionnons l'atteinte des étapes clés de notre stratégie pluriannuelle sur les changements climatiques, l'élargissement de notre dialogue avec des émetteurs publics à l'égard d'une saine culture d'entreprise et d'un comportement éthique et la promotion de pratiques de divulgation. Notre troisième rapport annuel sur l'investissement responsable peut être consulté ici.

« Depuis le début de Vision 2021, l'approche de portefeuille global est l'une des grandes priorités de PSP », a déclaré Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements d'Investissements PSP. « Des progrès importants ont été réalisés pour faire la transition organisationnelle vers un mélange équilibré de stratégies ascendantes et descendantes. Nous sommes très heureux de constater que la collaboration entre les classes d'actifs, le bureau du chef des placements et le groupe du Risque a donné lieu à de nouvelles perspectives d'investissement. Cette approche intégrée demeure une priorité importante dans l'année à venir. »

« Grâce à notre équipe experte et diversifiée, PSP a acquis une réputation mondiale en tant qu'investisseur qui sait trouver l'angle et possède une culture inclusive et diversifiée », a déclaré M. Cunningham. « Alors que nous entamons notre vingtième année d'activité, l'accent que nous mettons sur l'horizon à long terme et sur la constitution d'une équipe de calibre mondial continue de guider nos efforts de placement au nom des contributeurs et des bénéficiaires qui ont consacré leur carrière au service du Canada. »

Pour de plus amples renseignements sur la performance d'Investissements PSP au cours de l'exercice 2019, visitez www.investpsp.com ou téléchargez le rapport annuel ici.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 168 milliards de dollars au 31 mars 2019. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez www.investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

SOURCE Investissements PSP

Renseignements: Relations avec les médias : Maria Constantinescu, Investissements PSP, Canada : 514-218-3795, Sans frais : 1-844-525-3795, Adresse courriel : media@investpsp.ca

Related Links

http://www.investpsp.ca/