En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (« Investissements Manuvie ») a été reconnue par les Prix Lipper Fund de LSEG Canada pour la treizième année consécutive pour avoir offert une performance de placement exceptionnelle, remportant deux prix dans les catégories suivantes:

Meilleur groupe de FNB obligataires sur trois ans

LSEG Lipper Fund Awards (Groupe CNW/Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie)

Meilleur fonds de la catégorie Revenu fixe mondial sur 10 ans

« Nous sommes honorés d'être à nouveau récompensés par les prix Lipper du LSEG. La solidité des rendements corrigés du risque témoigne de la compétence et de l'expertise de nos équipes de placement, et je les félicite pour cette réalisation », a déclaré Kristie Feinberg, chef des Services aux particuliers, Gestion de patrimoine Manuvie. Ces prix mettent en lumière le travail qu'ils accomplissent chaque jour pour aider à bâtir des portefeuilles de placement résilients pour nos clients. »

Les prix Lipper du LSEG sont décernés chaque année et honorent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont su obtenir systématiquement d'excellents rendements ajustés au risque par rapport à ceux de leurs pairs. Les lauréats des prix Lipper Fund du LSEG sont choisis en fonction du classement Lipper établi selon la constance des rendements, c'est-à-dire le rendement ajusté en fonction du risque sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui domine le classement Lipper pour la constance du rendement (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie évaluée remporte le prix Lipper du LSEG.

« La création de valeur pour le client, surtout à long terme, est à la base de tout ce que nous faisons. Compte tenu de l'incertitude et de la volatilité du marché actuel, nous sommes ravis de faire connaître ces fonds qui ont constamment surpassé les autres dans ces catégories », a ajouté Jordy Chilcott, chef de la Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, coprésident et cochef de la direction d'Investissements Manuvie. « Nous remercions les conseillers et les investisseurs canadiens pour leur soutien continu et la confiance qu'ils nous accordent. »

Pour plus de renseignements sur le rendement détaillé de ces fonds ainsi que les avis juridiques les concernant, rendez-vous à la page des prix Lipper.

Renseignements importants

Au sujet de la méthodologie des prix Lipper

Lauréat du prix Lipper du LSEG 2025. © Tous droits réservés. Utilisation sous licence.

Les prix LSEG Lipper, décernés chaque année, honorent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont su obtenir systématiquement d'excellents rendements ajustés au risque par rapport à ceux de leurs pairs.

Les lauréats des prix Lipper du LSEG sont choisis en fonction du classement Lipper établi selon la constance des rendements, un indicateur objectif et quantitatif qui mesure le rendement ajusté au risque sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui domine le classement Lipper pour la constance du rendement (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie évaluée remporte le prix Lipper du LSEG. Pour vous renseigner davantage, visitez le site lipperfundawards.com. Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données utilisées pour déterminer les lauréats des prix, mais ne peut en garantir l'exactitude.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques après déduction des frais et des charges payables par le fonds (exception faite des données d'au plus un an, qui sont des rendements totaux simples). Ils tiennent compte des variations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat ou de placement ou des autres frais accessoires, ni de l'impôt sur le revenu à payer par tout porteur de titres, lesquels peuvent réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. En général, vous devrez payer des frais de courtage à votre courtier pour l'achat ou la vente de parts de FNB par l'entremise de bourses canadiennes reconnues. Si les parts d'un fonds de placement sont négociées sur l'une de ces bourses canadiennes, il se peut que les épargnants paient plus que la valeur liquidative courante pour l'achat des parts de FNB et reçoivent moins que celle-ci lors de leur vente.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site manulifeim.com/fr.

