TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Investissements Manuvie a annoncé le lancement du FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes (symbole : BYLD) et parts non couvertes (symbole : BYLD.B) et du FNB Avantage Mondial Manuvie (symbole : GEDG), qui offrent respectivement aux investisseurs un potentiel de revenus et de plus-value du capital à long terme. La clôture du premier appel public des nouveaux FNB a eu lieu et les parts commencent à être négociées à la bourse Cboe Canada aujourd'hui.

« Nous sommes ravis d'offrir ces FNB avec les équipes compétentes de Gestion de placements Manuvie, a déclaré Kristie Feinberg, chef, Services aux particuliers, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. Le FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie et le FNB Avantage Mondial Manuvie visent à répondre aux besoins des investisseurs qui souhaitent saisir des occasions d'obtenir des revenus et une croissance. Ces nouvelles stratégies de titres à revenu fixe et d'actions mondiales gérées activement nous permettent d'aider les investisseurs à diversifier leurs placements et d'offrir une valeur ajoutée à notre clientèle. »

Les fonds lancés aujourd'hui comprennent le FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie, en version couverte et non couverte, qui vise à procurer un flux régulier de revenus avec un potentiel de plus-value du capital à long terme en offrant une exposition à des titres à revenu fixe, principalement par le biais de placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) sous-jacents et dans des produits dérivés. Ce FNB est géré par Nicholas Scipio del Campo, CFA, gestionnaire de portefeuille, chef, Investissement guidé par le passif, États-Unis et Asie, équipe Solutions multiactifs, Jean-François Giroux, FRM, CFA, gestionnaire de portefeuille, chef, Investissement guidé par le passif, Canada, équipe Solutions multiactifs, et Jeff Wu, gestionnaire de portefeuille, Gestion de placements Manuvie.

Le FNB Avantage Mondial Manuvie a également été lancé aujourd'hui. Il vise à offrir une plus-value du capital à long terme principalement par le biais de placements diversifiés dans des actions mondiales. Ce FNB est également géré par une équipe de Gestion de placements Manuvie, formée notamment de Geoff Kelley, CFA, gestionnaire de portefeuille principal et chef mondial, répartition stratégique de l'actif, Solutions multiactifs, Bêta systématique des actions, et de Norman Ali, CFA, gestionnaire de portefeuille principal, Appréciation du capital.

« Nous sommes fiers de présenter ces nouveaux FNB, qui procurent aux conseillers davantage de moyens d'aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers et qui permettent aux investisseurs canadiens de diversifier et d'améliorer leur portefeuille, a ajouté Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, Investissements Manuvie. L'accroissement de notre plateforme de FNB s'inscrit dans le cadre de notre engagement général à offrir des solutions de placement de premier ordre qui répondent aux besoins en constante évolution de nos clients. »

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

