TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement de la Catégorie d'actions mondiales Manuvie - série FNB. La nouvelle série FNB donne aux épargnants l'accès à la Catégorie d'actions mondiales Manuvie, sous-conseillée par Gestion de Placements Mawer Ltée. Le fonds a clôturé son premier appel public de titres de série FNB et commencera à être négocié sur la bourse Cboe Canada à compter d'aujourd'hui.

« Le lancement de la Catégorie d'actions mondiales Manuvie - série FNB permet aux épargnants qui recherchent la souplesse supplémentaire que procure la structure d'un FNB d'accéder au portefeuille d'actions sans contrainte de Gestion de Placements Mawer Ltée, a déclaré Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, Investissements Manuvie. Les épargnants reconnaîtront et apprécieront la philosophie de Mawer dans cette stratégie, qui se concentre sur des sociétés de qualité dotées d'avantages concurrentiels durables afin d'atténuer les risques et d'améliorer la résilience face à la volatilité du marché, dans diverses conditions de marché. »

Nouvelle série FNB

Le fonds Catégorie d'actions mondiales Manuvie - série FNB (symbole : MGEQ) offre aux épargnants l'accès à un portefeuille d'actions mondiales sans contrainte, avec une souplesse maximale, qui est positionné dans le but d'être résilient dans une variété de contextes de marché.

La souscription de fonds négociés en bourse (FNB) et de séries FNB peut donner lieu au versement de commissions ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB et le prospectus avant d'investir dans les fonds. Les FNB et séries FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB et séries FNB de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

