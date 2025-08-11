TORONTO, le 11 août 2025 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie (le fonds), avec son gestionnaire de portefeuille affilié Manulife | CQS Investment Management, un spécialiste londonien du crédit alternatif axé sur la recherche et comptant plus de 20 ans d'expérience.

Le fonds cherche à générer des revenus et une croissance du capital en investissant principalement dans des placements liés au crédit d'émetteurs mondiaux. Il investira dans diverses catégories d'actifs à revenu fixe traditionnels et alternatifs, en mettant l'accent sur les marchés développés, dans le cadre d'une structure de fonds communs de placement. Les placements comprendront des obligations de sociétés, des titres adossés à des créances, des prêts et des obligations convertibles, avec la possibilité de modifier les répartitions de manière dynamique. La gestion des risques, par la diversification et la réduction au minimum du risque de défaillance, fait partie intégrante du processus de placement.

« Étant donné que les investisseurs continuent de rechercher la diversification et le potentiel d'amélioration du revenu et de la croissance dans les marchés volatils d'aujourd'hui, nous élargissons notre plateforme de placements alternatifs liquides et semi-liquides pour répondre à cette demande », a déclaré Kristie Feinberg, chef mondial, Services aux particuliers, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. Il s'agit de notre premier lancement de fonds au Canada en collaboration avec l'équipe de Manulife | CQS Investment Management, et nous croyons qu'il offre une solution à long terme convaincante pour répondre aux besoins évolutifs des portefeuilles. »

« Notre objectif est de générer des revenus pour les investisseurs et, grâce au crédit à actifs multiples, nous visons à offrir le type de revenus élevés généralement associés aux obligations à rendement élevé, tout en nous efforçant d'atténuer les risques et de préserver le capital des investisseurs », a déclaré Soraya Chabarek, présidente et chef de la direction de Manulife | CQS Investment Management. Il est très intéressant de pouvoir présenter notre approche aux investisseurs canadiens. Notre équipe Crédit à actifs multiples collabore depuis plus de dix ans, avec une histoire, un processus et un savoir-faire dans ce domaine, qui sont étayés par un travail approfondi sur le crédit pour prêter aux bonnes entreprises ou structures, et par la souplesse de se positionner dans les bonnes catégories d'actifs, les zones géographiques ou les secteurs pour augmenter les rendements axés sur le revenu. »

Craig Scordellis, cochef des placements, James Fitzpatrick, chef des prêts mondiaux, et Darren Toner, gestionnaire de portefeuille principal, sont les principaux responsables de la gestion du fonds.

« Compte tenu des préoccupations actuelles en matière d'inflation et de taux d'intérêt, ainsi que d'autres inconnues du marché, la capacité à intégrer un flux de revenus fiable et régulier est plus cruciale que jamais. Nous pensons que les conseillers et leurs clients trouveront le Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie utile à cet égard. Sa portée mondiale permet aux investisseurs de profiter d'occasions de valeur relative au-delà de leurs marchés nationaux, tout en améliorant la résilience de leur portefeuille grâce à la diversification », a ajouté Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, Investissements Manuvie.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l'Aperçu du fonds et le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Manulife | CQS Investment Management est un sous-conseiller en valeurs pour certains fonds offerts et gérés par Investissements Manuvie.

Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Investissements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.manulifeim.com/fr.

À propos de Manulife | CQS Investment Management

Manulife | CQS Investment Management, une société de Gestion de placements Manuvie, est un gestionnaire de crédit alternatif multisectoriel. CQS gère depuis plus de 20 ans des stratégies de crédit axées sur la recherche sur plusieurs cycles de marché. Ses capacités de base couvrent les titres de créance de sociétés (prêts et obligations), les titres adossés à des actifs, le capital réglementaire, les obligations structurées adossées à des prêts et les obligations convertibles. Notre ambition est de continuer à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs au fil des cycles du marché en sélectionnant des titres de créance de bonne qualité et en générant des revenus. Nous nous engageons à établir des partenariats durables avec les investisseurs, à générer des rendements ajustés au risque à long terme, à fournir des services de haut niveau et à adapter les mandats à un éventail d'objectifs de rendement et de tolérance au risque. Pour plus de renseignements, visitez le site cqs.com.

