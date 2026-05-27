TORONTO, le 27 mai 2026 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux fonds communs de placement constitués de FNB, dérivés de sa gamme existante de FNB Tout-en-Un Manuvie. Ces nouveaux fonds s'appuient sur les portefeuilles FNB Tout-en‑Un gérés activement par Investissements Manuvie, qui couvrent jusqu'à 15 catégories d'actifs différents, et qui sont également proposés sous la forme de trois portefeuilles distincts classés en fonction du niveau de risque : le Portefeuille FNB Prudent Manuvie, le Portefeuille FNB Équilibré Manuvie et le Portefeuille FNB Croissance Manuvie.

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« Ces fonds communs de placement constitués de FNB - à l'instar des FNB Tout-en-Un Manuvie sous-jacents - sont conçus pour permettre aux investisseurs et à leurs conseillers d'accéder plus facilement à des portefeuilles diversifiés et gérés par des professionnels, a déclaré Kristie Feinberg, cheffe, Services aux particuliers, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. En associant notre expertise multiactifs à un large éventail de stratégies, ces solutions offrent un moyen simple d'obtenir des résultats adaptés à différents profils de risque. »

Fonds Portefeuille FNB Prudent Manuvie - Ce fonds vise à produire un revenu et à offrir un potentiel d'appréciation du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans un FNB sous-jacent qui investit à son tour dans des fonds négociés en bourse et des instruments dérivés sous-jacents qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe mondiaux et, dans une moindre mesure, aux actions.

- Ce fonds vise à produire un revenu et à offrir un potentiel d'appréciation du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans un FNB sous-jacent qui investit à son tour dans des fonds négociés en bourse et des instruments dérivés sous-jacents qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe mondiaux et, dans une moindre mesure, aux actions. Fonds Portefeuille FNB Équilibré Manuvie - Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, à produire un revenu. Le fonds investit principalement un FNB sous-jacent qui investit à son tour dans des fonds négociés en bourse et des instruments dérivés sous-jacents qui offrent une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe mondiaux.

- Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, à produire un revenu. Le fonds investit principalement un FNB sous-jacent qui investit à son tour dans des fonds négociés en bourse et des instruments dérivés sous-jacents qui offrent une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe mondiaux. Fonds Portefeuille FNB Croissance Manuvie - Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans un FNB sous-jacent qui investit à son tour dans des fonds négociés en bourse et des produits dérivés offrant une exposition aux actions mondiales.

Les portefeuilles sont gérés par une équipe dirigée par Alexandre Richard, CFA, gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Solutions multiactifs, Gestion de placements Manuvie.

« Grâce à ces nouveaux fonds, les investisseurs peuvent désormais avoir accès à certains de nos meilleurs FNB gérés activement sous la forme familière de fonds communs de placement, a ajouté Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, Investissements Manuvie. Ces solutions à guichet unique sont conçues pour aider les conseillers à simplifier la constitution de portefeuilles, à faciliter la communication des coûts globaux et à offrir à leurs clients des expériences de placements rentables et durables. »

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire l'aperçu du fonds ou l'Aperçu des FNB, ainsi que le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Les fonds communs de placement et les FNB de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Investissements Manuvie et Gestion de placements Manuvie sont des noms commerciaux de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, Manuvie et M stylisé, le M stylisé, Investissements Manuvie et Gestion de placements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

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Elizabeth Bartlett

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SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie