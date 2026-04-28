TORONTO, le 28 avril 2026 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement des FNB Tout-en-Un Manuvie. Ces nouveaux FNB se caractérisent par une répartition de l'actif gérée de manière active, avec une exposition à 15 catégories d'actifs, tant en actions qu'en titres à revenu fixe. Ils sont proposés dans trois portefeuilles distincts, classés en fonction du niveau de risque : le Portefeuille FNB Prudent Manuvie (symbole : MCAP), le Portefeuille FNB Équilibré Manuvie (symbole : MBAP) et le Portefeuille FNB Croissance de Manuvie (symbole : MGAP). La clôture du premier appel public des FNB a eu lieu et les parts commencent à être négociées à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« Les FNB Tout-en-Un Manuvie élargissent l'éventail des options offertes aux investisseurs en FNB et se distinguent des autres FNB de Manuvie proposés sur la plateforme, car il s'agit de FNB axés sur la répartition de l'actif, gérés par l'équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie, et qui utilisent les FNB de Manuvie comme éléments constitutifs de ces stratégies », a déclaré Kristie Feinberg, cheffe, Services aux particuliers, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. « Nous sommes fiers de lancer ces nouveaux FNB actifs, conçus pour offrir aux investisseurs une exposition diversifiée, ainsi qu'une adaptabilité et une souplesse face aux fluctuations du marché. »

Le Portefeuille FNB Prudent Manuvie vise à produire un revenu et à offrir un potentiel d'appréciation du capital à long terme. Le Portefeuille FNB Prudent Manuvie investit dans des fonds négociés en bourse et des instruments dérivés sous-jacents qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe mondiaux et, dans une moindre mesure, aux actions.

Le Portefeuille FNB Équilibré Manuvie vise à procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, à produire un revenu. Le Portefeuille FNB Équilibré Manuvie investit dans des fonds négociés en bourse et des instruments dérivés sous-jacents qui offrent une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe mondiaux.

Le Portefeuille FNB Croissance Manuvie vise à procurer une appréciation du capital à long terme. Le Portefeuille FNB Croissance Manuvie investit dans des fonds négociés en bourse et des instruments dérivés sous-jacents qui offrent une exposition aux actions mondiales et, dans une moindre mesure, aux titres à revenu fixe.

Les portefeuilles sont gérés par une équipe dirigée par Alexandre Richard, CFA, gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Solutions multiactifs, Gestion de placements Manuvie.

« Je suis particulièrement enthousiaste à l'égard des FNB Tout-en-Un Manuvie, car ils associent certains de nos meilleurs FNB gérés de manière active à une supervision souple et descendante assurée par notre équipe Solutions multiactifs, le tout dans le but d'améliorer l'expérience globale d'investissement de nos clients », a ajouté Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, Investissements Manuvie. « Ils peuvent également contribuer à optimiser les portefeuilles en termes d'information sur le coût total, car ces solutions à guichet unique sont à la fois diversifiées et rentables. »

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Veuillez lire l'Aperçu du FNB et le prospectus avant d'investir dans les fonds. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

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SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie