Les nouvelles offres favorisent le mieux-être au quotidien et la santé à long terme, en aidant les gens à prendre des mesures concrètes pour vivre plus longtemps et en meilleure santé

TORONTO, le 2 juin 2026 /CNW/ - Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement d'offres exclusives proposées par des prestataires de premier plan dans le domaine de la santé et du mieux-être, désormais accessibles aux participants à un régime de retraite collective1 et aux clients de la gestion de patrimoine privé au Canada admissibles. Conçues pour aider les clients et les participants à prendre plus facilement des mesures en faveur de leur bien-être au quotidien, comme adopter des habitudes saines ou planifier leur avenir, ces nouvelles offres leur donnent accès à des prestataires de confiance, à des tarifs préférentiels, leur procurant ainsi des points d'entrée accessibles vers la santé et le mieux-être afin de relever le défi de la longévité.

« La longévité, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est aussi vivre mieux, déclare Aimee DeCamillo, cheffe mondiale, Produits et services d'épargne-retraite et Gestion de patrimoine, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. Se préparer à vivre plus longtemps va au-delà de l'épargne. C'est pourquoi nous proposons ces offres exclusives destinées à favoriser la santé, l'activité physique, l'alimentation et les relations sociales. Ces offres ont pour but de rendre plus accessibles et abordables des choix plus sains, en proposant aux participants à notre régime de retraite collective et à nos clients de la gestion de patrimoine des solutions pratiques et personnalisées pour donner un coup de main à leur bien-être à long terme. »

Les résultats du Sondage sur la résilience financière et la longévité de Manuvie ont révélé une réalité surprenante pour de nombreuses personnes au Canada : 48 % d'entre eux estiment avoir pris du retard dans leur épargne-retraite, 43 % s'inquiètent de la hausse des coûts des soins de santé et 44 % prennent leur retraite plus tôt que prévu, certains invoquant des problèmes de santé comme motif. Le rapport a également mis en évidence une inquiétude croissante : à mesure que l'espérance de vie augmente, même les personnes disposant d'un patrimoine important se demandent si leurs stratégies d'investissement et d'épargne leur permettront de subvenir à leurs besoins pendant une retraite qui pourrait durer quatre décennies, voire plus. Étant donné que seuls 15 % des retraités citent la préparation financière comme raison de leur départ à la retraite, il est évident que planifier sa longévité peut désormais signifier trouver un équilibre entre la sécurité financière, la santé et le sentiment d'accomplissement à chaque étape de la vie. Comme l'a fait remarquer un retraité : « Ce n'est pas une question de sous. Il s'agit d'assurer que sa vie ait toujours un sens. »

En fonction des conditions d'admissibilité et des modalités d'accès, les offres peuvent inclure :

Medcan : Obtenez un tarif préférentiel sur le test de dépistage précoce multicancers Galleri MD de GRAIL, proposé par l'entremise de Medcan. Le test permet de dépister plus de 50 types de cancer, dont beaucoup ne font actuellement l'objet d'aucune option de dépistage systématique.





de GRAIL, proposé par l'entremise de Medcan. Le test permet de dépister plus de 50 types de cancer, dont beaucoup ne font actuellement l'objet d'aucune option de dépistage systématique. What's neXT50 : Profitez d'un rabais sur l'adhésion annuelle à une communauté internationale destinée aux personnes qui amorcent la transition après leur vie professionnelle à temps plein, grâce à l'apprentissage, aux échanges et à un engagement constructif qui renforcent le bien-être social.

Cronometer : Bénéficiez d'une réduction sur un abonnement Gold annuel à une application de nutrition et de mieux-être conçue pour favoriser un vieillissement en bonne santé, avec l'enregistrement facile des repas par photo, des données nutritionnelles fiables, un suivi des recettes, des menus sur mesure et des conseils personnalisés.

Garmin : Accédez à des rabais sur les montres et les balances intelligentes pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme et à garder l'œil sur votre santé.

Participants à un régime de retraite collectif de Manuvie

Ces offres exclusives seront proposées aux participants admissibles aux régimes de retraite collectifs de Manuvie1 au Canada, et certaines de ces offres peuvent déjà être disponibles dans le cadre d'autres produits Manuvie.

Clientèle de gestion privée et de gestion de patrimoine

Les clients admissibles de Gestion privée Manuvie pourront accéder à ces offres exclusives sur le Portail des investisseurs, où les liens des offres renvoient directement vers les partenaires participants. Ces offres seront proposées aux clients de Gestion de patrimoine Manuvie plus tard cette année.

Construire sur les bases de partenariats axés sur la longévité et le bien-être

Ce programme s'inscrit dans la foulée de l'écosystème bien établi de Manuvie en matière de santé, de longévité et de bien-être, ce qui inclut les partenariats liés à Manuvie Vitalité, le programme complet de bien-être de Manuvie axé sur le comportement et conçu pour encourager et soutenir les habitudes saines à long terme. Ces nouvelles offres visent à élargir l'accès à certains avantages proposés par nos partenaires à un plus grand nombre de personnes au Canada. En tant qu'assureur vie, gestionnaire d'actifs et prestataire de régimes de retraite d'envergure mondiale, Manuvie est bien placée pour aider à composer avec ce qu'implique l'allongement de l'espérance de vie. Manuvie propose ces offres dans le cadre d'une démarche proactive visant à aider ses clients à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Ces efforts sont en phase avec l'Institut de longévité de Manuvie, une plateforme mondiale vouée à la recherche, au leadership éclairé, à l'innovation, à la défense des intérêts et à l'investissement communautaire, qui vise à faire progresser les mesures permettant aux gens de vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site d'épargne-retraite collective de Manuvie.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de régimes de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site manulifeim.com/fr.

Cronometer est une marque de commerce déposée de Cronometer Software Inc.

Garmin est une marque de commerce déposée de Garmin Ltd ou de ses filiales.

Galleri et GRAIL sont des marques de commerce déposées de Grail, Inc.

1 Offert par les promoteurs de régimes participants. Certaines offres peuvent ne pas être accessibles dans toutes les provinces.

Communications avec les médias

Manuvie :

Melissa Berczuk

[email protected]

SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie